Salarii mai mari, viaţă mai grea

O SINGURĂ SOLUŢIE Creşterea şomajului în 2013 se explică, în mare parte, prin majorarea salariului minim pe economie. „Într-o economie în care forţa de muncă este suprataxată, orice creştere marginală a fiscalităţii are efecte exponenţiale. Aşadar, o creştere a salariului minim descurajează crearea de locuri de muncă, iar efectul este amplificat de situaţia deja existentă”, notează, pe blogul său, analistul economic Florin Cîţu. El subliniază că relaţia dintre taxe şi forţa de muncă este foarte puternică, fapt dovedit de multe ori în trecut: „Ştim foarte bine că o scădere a taxelor în 2005 a dus la creşterea numărului de ore lucrate. Peste 80% din avans s-a dus în consum, iar taxele pe venit şi profit şi încasările din TVA au crescut. Şi totuşi, în 2010 au crescut taxele indirecte (TVA, dar şi altele), subvenţiile şi transferurile sociale. Adaug aici şi salariul minim pe economie, care este o subvenţie şi, implicit, o taxă pe muncă”. În acest context, este normal ca piaţa muncii să nu-şi revină şi să ţină pe loc consumul şi economia. „Aşadar, până la reforma structurală, singura soluţie pe termen scurt este reducerea taxelor. De ce? Simplu. Pentru consum şi economisire nu contează nici salariul brut şi nici cel net. Contează doar venitul disponibil, adică banii care rămân după ce se aplică taxele directe şi indirecte”, explică analistul.

MATEMATICA NU MINTE Fără a plictisi cu calcule matematice complexe, iată un exemplu simplu şi la obiect - după taxe, din 100 lei rămânem cu 36 lei. Fără creşterea cu 5% a TVA din 2010, de la 19 la 24%, am fi rămas cu 41 lei. „Astfel, majorarea TVA a redus cu 12% venitul disponibil al românilor, an de an, din 2010 şi până în prezent. Scăderea se vede în rata tot mai mare a creditelor neperformante, în consumul anemic şi, evident, în lipsa creşterii PIB. Stagnarea economică se reflectă, la rândul ei, în rata mare a şomajului şi în numărul infim de noi locuri de muncă”, mai spune Florin Cîţu. El consideră că influenţa taxelor asupra forţei de muncă este mult prea importantă ca să fie pusă ultima pe lista soluţiilor: „În orice reformă pe termen lung care porneşte dintr-un punct unde economia este la pământ trebuie să micşorezi mai întâi taxele”. La final, un fapt divers - din 2010 şi până în 2013, creşterea salariului brut este de 12%. În aceşti trei ani, inflaţia medie a fost de 12%. Practic, majorarea a fost mâncată de inflaţie. Şi încă nu am luat în calcul efectul accizelor tot mai mari. De fapt, în ciuda majorării cu 12%, veniturile populaţiei au scăzut.