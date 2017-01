Salarii majorate cu 10% pentru bugetari

În şedinţa de Guvern de ieri s-a hotărît ca angajaţii din sectorul bugetar să aibă venituri salariale mai mari cu 10% în acest an. Majorările vor fi aplicate în una sau două etape, astfel că Executivul va suplimenta fondul total cu peste 27 miliarde de lei. Reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse susţin că cele 1,39 milioane de angajaţi din sectorul bugetar vor primi salarii majorate în sistem diferenţiat, prima indexare de 4,5% fiind aplicată în luna aprilie şi, pentru unele categorii de personal, o majorare cu 9,1% în octombrie. Astfel, salariile angajaţilor din sistemul de învăţămînt şi sănătate, precum şi remuneraţiile funcţionarilor publici, ale personalului contractual, auxiliar judecătoresc şi ale veterinarilor, vor fi majorate cu 14% în acest an, respectiv cu 4,5% în luna aprilie, plus 9,1% în octombrie. Pentru magistraţi, militari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din penitenciare va fi operată o singură creştere salarială, de 4,5% în luna aprilie. Angajaţii Curţii de Conturi vor beneficia de o creştere salarială de 4,5%, în luna aprilie, întrucît acestora li s-a mai acordat o majorare suplimentară a indemnizaţiilor lunare, de pînă la 55%, prin Legea 219/2007. Salariile diplomaţilor nu vor fi majorate în acest an deoarece, prin Legea 334/2007, aceştia au beneficiat, începînd din decembrie 2007, de o creştere de 80%. Fondul de salarii al angajaţilor din companiile ale căror politici financiare sînt monitorizate de stat nu va putea depăşi o creştere medie de 10% faţă de anul anterior. Numărul companiilor monitorizate va fi redus de la 16 la 13, prin scoterea de pe listă a societăţii miniere Banat Anina şi a companiilor Rulmentul şi Tractorul Braşov, intrate în lichidare.