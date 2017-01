Salariile angajaţilor cu contracte pe perioade determinate au crescut

Veniturile salariale ale angajaţilor cu contracte pe perioade de timp determinate au crescut în acest an în medie cu 5%, cele mai importante majorări fiind înregistrate în domeniile IT, administrativ şi banking, potrivit unui studiu al firmei de recrutare şi leasing de personal Trenkwalder. Potrivit studiului, creşterea veniturilor salariale ale angajaţilor pe perioade determinate s-a oprit la jumătatea anului, din cauze macroeconomice, după ce în primul trimestru al anului avansul ajunsese la 12%. „Angajatorii s-au repliat imediat ce au apărut primele zvonuri legate de creşterea TVA, priorităţile fiind menţinerea costurilor de producţie, respectiv funcţionare, la acelaşi nivel. Crescând nivelul taxării, al fiscalităţii, fondul de salarii a fost menţinut la acelaşi nivel ca înainte de creşterea TVA. Cel mai important însă este că angajările au continuat în acelaşi ritm frenetic pe tot parcursul anului”, a declarat, într-un comunicat, Bogdan Florea, directorul general al Trenkwalder Sibiu, firmă deţinută de compania austriacă de recrutare şi plasare de personal cu aceleşi nume. Cele mai mari creşteri salariale înregistrate pe segmentul angajărilor pe perioade determinate au fost înregistrate în domeniile IT, administrativ şi banking, în timp ce în producţie s-au raportat cele mai mici creşteri şi chiar stagnări, potrivit Trenkwalder. De asemenea, ca efect al creşterii TVA valoarea primelor acordate angajaţilor va fi mai redusă în acest an faţă de anul 2009. Trenkwalder are nouă filiale, în Sibiu, Bucureşti, Piteşti, Oradea, Timişoara, Cluj, Iaşi, Arad, Braşov. Firma a avut anul trecut venituri consolidate în valoare de 8,9 milioane de euro. Compania austriacă Trenkwalder este prezentă în România din 2006, prin achiziţia firmei locale Sobis Consulting. Trenkwalder a avut anul trecut venituri de peste un miliard de euro şi este prezentă în 20 de state.