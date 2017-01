Salariile angajaţilor de la Aeroport, instrument electoral

Problema salariilor de la Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” (AIMK) Constanţa este pe punctul de a fi rezolvată. Liderii Sindicatului Liber al AIMK şi conducerea aeroportului s-au întâlnit ieri cu secretarul de stat în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI), Constantin Dascălu. „S-a ajuns la un consens cu liderii sindicali şi, din punctul meu de vedere, conflictul s-a încheiat. Aseară (miercuri seară - n.r.), în şedinţa de Guvern, s-a aprobat noul buget de cheltuieli al aeroportului. S-a efectuat o realocare a banilor din fondurile destinate cheltuielilor către terţi în fondul de salarii”, a declarat Constantin Dascălu. El a adăugat că banii vor intra pe cardurile salariaţilor, cel mai târziu, luni sau marţi. Liderul Sindicatului AIMK, Emanuel Roiu, a afirmat că încă nu există un act scris între reprezentanţii Guvernului, dar aprobarea realocării fondurilor în cadrul şedinţei de Guvern este o garanţie suficientă că salariaţii îşi vor primi banii cuveniţi. Din punctul de vedere al secretarului de stat în cadrul MTI, vinovată de crearea acestei situaţii este fosta conducere a aeroportului. „Am primit de la conducerea aeroportului un buget care era evident că nu va acoperi plata salariilor pentru ultimele două luni ale anului. El a fost trimis spre aprobare Guvernului, în forma respectivă. Eu am aflat abia acum o săptămână de această situaţie”, a declarat Constantin Dascălu.

• MINISTER ELECTORAL • Declaraţiile secretarului de stat sunt contrazise, însă, de reprezentantul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) în Consiliul de Administraţie al Aeroportului (CAA), Cristian Moldovanu. „Secretarul de stat Constantin Dascălu este ori un mare mincinos, caz în care propun să îi înmânăm premiul Pinocchio, ori este prost informat. Dacă ar fi luat hârtiile de la dosar să le citească, ar fi descoperit că, în luna aprilie, în cadrul şedinţelor comune ale Adunării Generale a Acţionarilor şi a CAA, s-a aprobat un buget în care fondul de salarii acoperea plata acestora până la sfârşitul lui 2009”, a declarat Cristian Moldovanu. El a adăugat că, după două zile de la aprobarea bugetului şi înaintarea acestuia către MTI pentru aprobare, conducerea aeroportului a primit o adresă de la MTI în care se menţiona că fondul de salarii votat este prea mare şi trebuie micşorat. „Am întocmit o notă de fundamentare prin care arătam că nu creştem salariile, ci avem mai mulţi angajaţi, prin urmare trebuie să creştem fondul de salarii pentru a acoperi remuneraţiile acestora”, a explicat reprezentantul CJC în CAA. Nota de fundamentare nu a fost luată în seamă, având în vedere că a fost publicată în Monitorul Oficial forma de buget propusă de MTI în colaborare cu Ministerul Finanţelor. „De atunci, în fiecare lună, în cadrul şedinţei AGA şi CAA, am înaintat note de fundamentare prin care arătam că fondul de salarii trebuie mărit. Deci, secretarul de stat din MTI nu poate afirma că instituţia pe care o reprezintă nu a fost la curent cu ceea ce se întâmplă”, a explicat Cristian Moldovanu. Amintim că, fiind acţionarul majoritar al AIMK, Ministerul Transporturilor are un reprezentant care participă la întâlnirile lunare ale AGA şi CAA. În plus, faptul că salariaţii au declanşat greva de avertisment încă din luna septembrie şi că, începând cu 23 septembrie şi până în prezent, Emanuel Roiu a făcut periodic drumuri la Bucureşti şi a discutat cu reprezentanţii MTI în vederea soluţionării problemei (la un moment dat realocarea fondurilor a fost inclusă pe ordinea de zi a unei şedinţe de Guvern din octombrie dar nu a mai fost dezbătută din lipsă de timp) face ca declaraţiile secretarul de stat privind lipsa de informare să fie cel puţin îndoielnice.