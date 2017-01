Salariile bugetarilor, reduse brusc, revin la normal treptat

Cei 25% pierduţi brusc din salariu (din luna iulie), vor reveni treptat în buzunarele bugetarilor... la anul. Consilierul lui Emil Boc, Andreea Vass, a explicat că salariile vor mai creşte de la 1 ianuarie 2011, însă ele nu vor reveni automat la nivelul lor actual. \"Recuperăm cel puţin jumătate din pierdere prin restructurările din acest an şi cealaltă jumătate din restructurările din 2011. Salariile vor creşte din ianuarie 2011, treptat, treptat\", a declarat consilierul premierului. \"Şi vom reveni. Depinde acum de cât de repede reuşim să restructurăm instituţiile statului şi de cât de repede îşi revine piaţa europeană, respectiv mediul economic din România\", a adăugat Vass. Teoria consilierei premierului pare susţinută şi de ministrul de Finanţe, Sebastian Vlădescu, cu condiţia unor concedieri masive. El a declarat că \"salariile bugetarilor vor reveni la nivelul din prezent abia după ce minimum 100.000 dintre ei îşi vor pierde locul de muncă\". Consilierul BNR Lucian Croitoru consideră însă că măsurile de austeritate ar trebui aplicate pe o perioadă de 18 până la 24 de luni, pentru a avea efectele scontate. \"Aceste măsuri, din punct de vedre economic, nu pot fi reversate curând. Salariile şi pensiile nu pot fi readuse imediat la nivelul la care au fost. Măsurile trebuie menţinute pe o perioadă între 18 şi 24 luni pentru că România are de redus deficitul bugetar\", a declarat Croitoru în exclusivitate pentru The Money Channel.