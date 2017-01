Salariile bugetarilor şi pensiile, indexate în 2014?

Printre cele „15 veşti bune” care vin din economie se numără şi cea potrivit căreia salariile bugetarilor şi pensiile vor fi indexate anul viitor cu rata inflaţiei, iar salariul minim pe economie ar putea fi majorat. Potrivit ministrului delegat pentru Dialog Social, Doina Pană, printre cele „15 veşti bune" se numără indicele de încredere macroeconomică, aflat la nivelul maxim al ultimelor 16 luni, creşterea numărului de companii faţă de 2012, cel mai mare nivel de creştere a lucrărilor în construcţii din UE, majorarea cu 10% a numărului de contracte de muncă faţă de anul trecut, nivel-record atins de exporturile României în luna iulie, deficit bugetar redus faţă de 2010 şi 2011, creşterea credibilităţii externe, rata de absorbţie a fondurilor europene de 21,35%, producţiile foarte bune la floarea-soarelui, grâu şi secară. Întrebată dacă aceste rezultate vor fi reflectate în proiectul de buget pe anul 2014, Doina Pană a răspuns că în primul rând se va aplica indexarea pensiilor şi a salariilor bugetarilor cu rata inflaţiei. „Se va simţi, într-adevăr. Aici vă mai dau o veste bună: noi intenţionăm ca până la mijlocul lui octombrie să ajungem cu proiectul de buget în Parlament şi plecăm deja de la ideea, cel puţin pentru sectorul bugetar, să încercăm o creştere a salariului în funcţie de inflaţie. Deci avem în vedere toate aceste veşti bune şi ca bugetul de anul viitor să le reflecte. Va fi şi o indexare a punctului de pensie, evident", a spus Pană. Ministrul delegat pentru Dialog Social a adăugat că ar putea exista modificări şi în privinţa salariului minim pe economie. „Salariul minim pe economie o să-l discutăm la nivel de Consiliu naţional tripartit, pentru că aşa spune şi legea, aşa am făcut şi anul trecut. Vreau să vă spun că, anul trecut, circa două săptămâni am discutat împreună şi cu patronatele, şi cu sindicatele, au venit ele cu propuneri, am făcut simulări în acest sens şi, în momentul în care s-a hotărât cuantumul lui, a fost acceptat de ambele părţi. Se va întâmpla la fel şi în acest an. Şi da, evident, eu aşa estimez, că va fi mai mare", a mai declarat Pană.