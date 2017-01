Salariile demnitarilor, îngheţate

Premierul Emil Boc a declarat, ieri, că Guvernul va îngheţa salariile în 2009 pentru demnitari şi funcţiile asimilate celor de demnitate publică, după ce, iniţial, a fost luată în calcul îngheţarea pe o perioadă de şase luni a salariilor personalului bugetar şi a pensiilor. „Am decis că, pentru anul 2009, Guvernul propune îngheţarea salariilor demnitarilor şi a celor asimilaţi cu funcţii de deminitate publică. Asta înseamnă că, în acest an, demnitarii şi cei asimilaţi funcţiei de demnitate publică nu vor primi majorări salariale. Toate majorările salariale care se vor acorda anul acesta vor fi orientate spre cei cu salarii mici, astfel încît să suporte cît mai uşor această perioadă dificilă, de criză economică”, a spus Boc. El a precizat că, în România, sînt aprox. 7.000 de demnitari şi persoane asimilate cu funcţia de demnitate publică, de la primul-ministru, miniştri, secretari de stat, subsecretari de stat, directori, directori-adjuncţi, deputaţi, senatori, primari, viceprimari, preşedinţi de consilii judeţene, vicepreşedinţi de consilii. „Pentru demnitari, propunem să aibă salarii la nivelul anului trecut, pentru a da încă o dată dovadă de solidaritate în aceste vremuri dificile şi, aşa cum am spus încă de la începutul mandatului, primii care trebuie să strîngă cureaua sînt demnitarii. Sînt convins că acest exemplu va fi urmat şi de alţii, la alte nivele, mă refer la alţi demnitari sub aspectul altor componente salariale”, a adăugat Boc. Varianta îngheţării salariilor a fost avansată iniţial pentru personalul din sectorul bugetar, dar a fost respinsă de confederaţiile sindicale. Executivul a decis, în urmă cu o săptămînă, creşterea cu 5% a salariilor bugetarilor, în două etape, pentru ca, ulterior, în urma unei noi discuţii cu sindicatele, să se propună ca majorarea salarială de 5% să fie renegociată după data de 15 aprilie, cînd Ministerul Finanţelor va dispune de toate datele cu privire la execuţia bugetară pe primul trimestru al anului curent.