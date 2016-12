Salariile directorilor de regii autonome locale, plafonate?

Guvernul a extins măsura plafonării indemnizaţiilor directorilor şi reprezentanţilor statului în consiliile de administraţie şi la regiile autonome, companiile şi societăţile cu capital majoritar sau integral de stat de la nivel local, printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată vineri. \"Aşa cum am declarat de mai multe ori, şi pentru anul 2011 se va menţine exact acelaşi nivel al indemnizaţiilor pentru şefii de companii de nivel local şi naţional şi pentru indemnizaţiile din consiliile de administraţie la societăţile şi companiile cu capital majoritar de stat. Repet, menţinerea la acelaşi nivel ca şi în anul 2010, adică plafonat\", a spus Boc, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria. Guvernul a luat această măsură după ce, anterior, adoptase un memorandum pentru plafonarea salariilor directorilor şi reprezentanţilor statului în consiliile de administraţie ale regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale cu capital integral sau majoritar de stat. \"Am luat această decizie, pentru că la nivel local memorandumul pe care l-am adoptat în Guvern nu producea efecte, ci doar pentru companiile naţionale. În concluzie, şi pentru anul 2011, indiferent că este vorba de companii de interes local, judeţean sau naţional, dacă sunt cu capital integral sau majoritar de stat, se aplică salariile plafonate la fel ca şi în anul 2010, până la ieşirea României din recesiune. După acel moment, putem vorbi de rediscutarea acestor aspecte. Deci, acea promisiune pe care am făcut-o rămâne valabilă şi se aplică inclusiv prin act normativ\", a explicat Boc. Şefii acestor entităţi economice de nivel local vor avea astfel plafonate indemnizaţiile la nivelul primarilor sau al preşedinţilor de consilii judeţene. Membrii consiliilor de administraţie vor avea indemnizaţiile plafonate la maximum 1% din salariul directorului, potrivit prevederilor anterioare.