Salariile nesimţite, tăiate doar pentru „fraieri”

Tema de campanie a democrat liberalilor pentru campania electorală la Prezidenţiale a fost „Stop salariilor nesimţite”. Boc, Băsescu şi compania au strigat în gura mare că, în România, unii dintre bugetari câştigă mult mai mult decât ar merita şi că acest lucru trebuie să înceteze. Mai mult, Boc a promis că dacă Traian Băsescu va câştiga alegerile, „salariile nesimţite” se vor tăia radical. Toate aceste vorbe ale democrat liberalilor s-au dovedit a fi doar un balon de săpun, de vreme ce unele din salariile de la nivel central nu numai că nu au scăzut, dar ele s-au menţinut în ascendenţă. Astfel, în timp ce pensionarii şi bugetarii cu venituri mici se plâng că Executivul le va lua şi ultima brumă de bani, s-a ajuns la situaţia în care un şofer angajat la Guvern să câştige mai mult decât un bugetar cu studii superioare ori ca primarul Constanţei, care câştigă puţin peste 4.000 de lei. Probabil că logica după care se ghidează cei din aparatul administrativ central este că un şofer are „funcţie de conducere”, în timp ce funcţionarul cu studii superioare sau primarul sunt lipsiţi de răspundere. Prefectura Constanţa a publicat, ieri, pe site, tabelul cu veniturile nete, pe luna aprilie, ale personalului angajat în Prefectură. Din cele 51 de persoane angajate la Prefectură reiese că cel mai mare venit îl are prefectul Claudiu Palaz, care a încasat pe luna aprilie 6.213 de lei. Nu ştim dacă salariul prefectului este mare sau mic, dar este cert că venitul său a fost mai mare decât al ministrului Finanţelor, care a încasat în aceeaşi lună 5.361 de lei. De asemenea, prefectul Constanţei a primit cu mult şi peste preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, care a încasat pe luna aprilie 4.638 lei, prefectul şi preşedintele Consiliului Judeţean având în răspundere aceeaşi arie administrativă: judeţul Constanţa. Dacă este să vorbim de „salariile nesimţite” de care tot a pomenit Boc, acestea se regăsesc în ograda gospodărită de liderul PDL. Spre exemplu, la Ministerul Finanţelor, unde sunt angajate 1.415 persoane, discrepanţa dintre salarii este atât de mare încât sfidează logica. Potrivit datelor publicate pe www.mfinante.ro, în timp ce ministrul Sebastian Vădescu câştigă puţin peste 5.000 de lei, directorul de cabinet al ministrului ajunge să ia chiar şi peste 6.000 de lei. De asemenea, pare ilogic şi faptul că, tot la Ministerul Finanţelor, un şofer a ajuns să ridice de la casierie peste 4.000 de lei, iar un funcţionar I, cu studii superioare, doar puţin peste 1.000 de lei. Tot spre absurdă comparaţie, o femeie de serviciu în cadrul Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii, companie deţinută de stat prin Ministerul Comunicaţiilor, a avut în luna aprilie din acest an un venit net de 3.249 lei, un fochist a luat 3.129 lei, iar un muncitor necalificat a încasat 2.944 lei. No comment!