Salariile private vor crește cu circa 4% în 2015

Salariile din sectorul privat au crescut în medie cu 4,1% în acest an, sub nivelul de 4,6% înregistrat anul trecut, iar pentru 2015, peste jumătate dintre companii programează majorări salariale de aproximativ 4%, potrivit unui studiu realizat de PricewaterhouseCoopers (PwC). Cea mai mare creştere salarială în 2014 a fost înregistrată în sectorul IT&C (7%), iar cele mai modeste majorări au fost raportate în sectorul bancar şi retail (ambele 3,2%). „Cu toate că salariul minim la nivel naţional a fost majorat de două ori în cursul unui an, creşterile salariale totale efectuate de către companii au fost destul de modeste. Pe de altă parte, tendința de scădere a ratei inflației a redus presiunile salariale“, spune reprezentantul PwC Mihaela Mitroi.