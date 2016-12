Salariile şi pensiile minime vor crește!

14:49:57 / 18 Aprilie 2015

Corectare

Buna ziua. Lucrez in învățământ, sunt profesor debutant, si nu primesc nici un leu in plus la salariu din cei10% care-i tot spuneți ca le dați debutanților in învățământ, pe motiv ca am alte sporuri care îmi cresc salariul net, si astfel nu pot primi nici 0,01% din mărirea salariului. Eu am tot 1139 salariul de incadrare, din care se mai scad 200 Ron impozabili pe naveta care nu este decontata de primărie pe motiv ca nu sunt bani. Cum rămân in învățământ? Sunt pasionat de a preda, asta-i motivul, dar remediați aceasta situație prezentata de mine, si care cred ca eu nu sunt un caz singular in aceasta situație , pt ca ne cereți performante școlare. Si din cate am înțeles, de la 01\01\2016, salariul unui muncitor necalificat( salariul minim e 1200 brut, iar salariul de încadrare al unui profesor debutant e tot1139? E corect așa?