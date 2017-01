Salariu… pentru a nu lucra la concurenţă

Americanul John Krenicki, unul dintre cei mai importanţi directori ai companiei General Electric (GE), a anunţat că va părăsi compania. Pentru a nu lucra la concurenţă, John Krenicki, în vârstă de 50 de ani, va beneficia de un pachet financiar mai mult decât extravagant: 10,5 milioane de dolari până în anul 2022, ceea ce înseamnă că în fiecare lună, lui John Krenicki îi vor intra în cont 89.000 de dolari! Acesta va mai primi câteva bonificaţii din partea General Electric: o pensie de aproape 14,8 milioane de dolari, după împlinirea vârstei de 60 de ani şi un bonus de 2,5 milioane de dolari, pentru ultimul an lucrat în cadrul grupului. Deşi a acceptat toate aceste aranjamente financiare avantajoase pentru el, pentru a nu lucra la niciun competitor al GE, timp de trei ani, John Krenicki a anunţat totuşi că nu va sta degeaba. A semnat un contract cu o mică firmă de consultanţă în investiţii, unde va începe să lucreze de anul viitor.

John Krenicki a fost timp de 29 de ani unul dintre cei mai importanţi oameni din conducerea companiei, mai precis vicepreşedinte al GE. Plecarea sa are loc în cadrul restructurării gigantului american care se divizează în trei părţi, pentru a putea supravieţui în condiţiile în care criza face ravagii încă în economia americană. Tocmai de aceea, pachetul financiar pe care John Krenicki îl primeşte riscă să işte un adevărat scandal. Anterior, plecarea fostului director al GE, John F. “Jack” Welch, a stârnit nemulţumirea acţionarilor dar şi a angajaţilor. Acesta a primit un pachet financiar de 2,5 milioane de dolari pe an, dar şi dreptul de folosire a unui apartament din New York, iar printre cererile extravagante aprobate se numără şi aceea de a i se trimite, la anumite date, aranjamente florale. Aceste pachete financiare sunt mai mult decât nerezonabile în condiţiile în care ajutorul temporar acordat în SUA pentru o familie nevoiaşă (TANF) la care ajunge să recurgă din cauza restructurărilor marilor companii şi corporaţii este de… 150 de dolari de persoană.