Salariu mic pentru Zidane

Fostul internațional francez Zinedine Zidane va încasa suma de 2,5 milioane euro pe sezon în calitate de antrenor al lui Real Madrid, acesta fiind cel mai mic salariu plătit de clubul de fotbal din capitala Spaniei titularului băncii tehnice în ultimii ani. Predecesorul lui Zidane, spaniolul Rafa Benitez, avea un salariu de 5 milioane euro pe an, în timp ce antrenorul din sezonul trecut al madrilenilor, italianul Carlo Ancelotti, a primit 13,5 milioane euro pe an, în perioada petrecută pe „Santiago Bernabeu”. Cel mai bine remunerat tehnician al madrilenilor a fost portughezul Jose Mourinho, plătit de oficialii lui Real cu 15 milioane euro pe an. Fiind la începutul carierei sale de antrenor, Zidane este nevoit să se mulțumească cu un salariu mult mai mic decât cel pe care îl încasa în perioada în care era jucător la Real Madrid, când primea 6 milioane euro pe sezon, plus bonusuri. De altfel, cei mai mulți dintre fotbaliștii de la prima echipă a lui Real Madrid au în prezent salarii mai mari decât cel al noului lor antrenor.

La prima sa conferință de presă în calitate de antrenor al madrilenilor, desfășurată marți, Zidane a declarat că nu vrea să fie comparat cu Josep Guardiola, actualul tehnician al lui Bayern Munchen, care a scris istorie pe banca Barcelonei, cealaltă mare echipă a fotbalului spaniol. „Nu trebuie făcută o comparație cu Guardiola. E un antrenor formidabil. Ceea ce face el este impresionant. Nu vreau să mă compar cu el. Vreau să fiu Zidane”, a spus fostul mare jucător, care a dezvăluit și strategia sa: „Voi urma linia lui Real: un fotbal frumos. Ofensiv, dar echilibrat. Voi evolua cu Bale, Benzema și Ronaldo. Trebuie să fii apropiat de jucători și să ai un raport bun cu ei. Este în interesul meu ca totul să meargă bine. Vreau să am relații bune cu toți”, a explicat Zizou.

