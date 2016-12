Salariul mediu brut ar putea trece de 4.000 de lei, în 2020

18:44:11 / 18 Noiembrie 2016

Basismul...liberal.

Actualul PNL este continuatorul politici basiste o politica ce nu are in plan sa mareasca pensiile si salariile romanilor mintindu i ca daca vor avea salarii mai mici vor trai mai bine..Exemplul cel mai bun a fost cand au PARASIT PARLAMENTUL CAND SE VOTA MARIREA SALARIILOR PROF SI MEDICILOR. MI AVETI INCREDERE IN MINCIUNOSI PNL PDL PMP? DAT I LE SI VOI LA MU...E LA VOT..