Salariul minim crește la 1.200 de lei Remunerația funcționarilor, în ceață

Vești bune pentru români. Salariul minim brut va fi majorat anul viitor la 1.200 lei, de la 1.050 lei cât va fi începând din iulie. Anunțul a fost făcut de premierul Victor Ponta, care a spus că, de la 1 ianuarie acest an, salariul minim brut a fost fixat la 975 lei şi urmează să fie majorat cu încă 75 lei din iulie. „Cred că stabilirea unei limite din ce în ce mai ridicate a venitului minim care poate fi acordat pentru muncă, implicând mai departe taxe, este o măsură cu care putem mişca în mod concret nişte lucruri“, a spus Ponta, la o conferinţă pe tema Planului de Combatere a Sărăciei. La aceeași întâlnire a participat și ministrul Muncii, Rovana Plumb, care a spus că sărăcia paralizează comunităţi întregi şi generează inclusiv corupţie, astfel că politica de combatere a sărăciei trebuie să fie parte a strategiei de securitate a României, numărul celor aflaţi în pragul sărăciei relative ridicându-se la 4,7 milioane de persoane.

VEȘTI BUNE ȘI PENTRU BUGETARI

FUNCȚIONARII PUBLICI AȘTEAPTĂ Nu doar salariul minim ar putea crește. Nu știm dacă sunt vești bune pentru toți angajații din sectorul public, însă ministrul Muncii a anunțat, tot ieri, că în jur de două milioane de bugetari ar putea beneficia de creșteri salariale începând cu 1 ianuarie 2016, în urma revizuirii Legii salarizării unitare. Potrivit acesteia, s-a constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai ministerelor Muncii, Finanțelor, Dezvoltării și Administrației pentru a lucra la acest proiect. „Vrem să vedem cum putem să reușim ca, de la 1 ianuarie 2016, salarizarea în sectorul bugetar să fie una corectă. În momentul în care vom avea o formă finală în urma discuțiilor vom putea veni cu mai multe clarificări“, a declarat Rovana Plumb. Ea a precizat că, în prezent, există o suprapunere a claselor de salarizare, după ce a crescut salariul minim pe economie la 975 de lei și după ce angajații din Sănătate și Educație au beneficiat de creșteri salariale. Singurii care au fost neglijați până acum și care, potrivit Rovanei Plumb, ar putea primi salarii mai mari abia din 2016, alături de restul bugetarilor, sunt funcționarii publici și personalul contractual din administrațiile publice. „Este foarte târziu“, spun primarii și funcționarii prin vocea prim-vicepreședintelui Asociației Comunelor din România (ACoR), Mariana Gâju. „Noi am cerut majorarea salariilor și acordarea tichetelor de masă din luna iulie a acestui an. Prea multă vreme au fost ignorați funcționarii publici și am cerut ca și angajații din administrațiile publice locale să fie tratați la fel ca cei din Sănătate sau din Educație“, a mai spus Gâju, adăugând că, săptămâna viitoare, reprezentanții structurilor asociative trebuie să se întâlnească cu cei ai Guvernului pentru a afla dacă s-a găsit o soluție în acest sens. Până atunci însă, salariații din primării sunt deciși să continue acțiunile de protest declanșate miercuri la Constanța.