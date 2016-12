„Salariul pentru cei care revin în ţară nu e o problemă; fac mai multe cu bani mai puţini”

Secretarul de stat în Ministerul Culturii, Bogdan Stanoevici, a declarat, ieri, că salariul nu este o problemă pentru românii care doresc să revină în ţară, explicând că aceştia au acasă mult mai multe lucruri de făcut, cu mult mai puţini bani. Această declaraţie, în contextul în care cei mai mulţi dintre românii plecaţi peste graniţe au fost forţaţi de sărăcie să facă asta, e cel puţin ciudată. Bogdan Stanoevici, fost ministru delegat al românilor de pretutindeni, a precizat că, potrivit unor anumite studii făcute de Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS), 85% dintre studenţii români şi din R. Moldova care studiază în străinătate îşi doresc să revină în ţară. "Salariul nu este o problemă pentru că au convingerea normală, firească că aici, acasă, au mult mai multe lucruri de făcut, cu mult mai puţini bani, pentru că aici poate că e avantajul unei poziţii economice, deşi să nu uităm că România a avut cea mai mare creştere economică anul trecut - n-o spunem suficient de des -, dar faptul că cu aceiaşi bani aici pot să se dezvolte mult mai repede este un argument", a declarat Bogdan Stanoevici, la prima ediţie a întâlnirilor "Românii de Pretutindeni", un for de discuţie privind relaţia dintre România şi românii de peste hotare, organizat de Departamentul pentru românii de pretutindeni din cadrul MAE. "Guvernul României, din care cu mândrie fac parte, a făcut eforturi substanţiale pentru a crea structuri şi sisteme de ajutor financiar pentru toţi românii care vor să se întoarcă în România şi care vor să dezvolte ceva, care vor să construiască ceva, nu neapărat o casă, iar pentru tinerii până la 35 de ani există un alt tip de măsuri - pe care le cunoaşteţi - tocmai pentru a-i încuraja să vină acasă pentru că într-adevăr avem nevoie de ei", a spus fostul ministru. Stanoevici se consideră "un exemplu în sensul bun al cuvântului" de român care a revenit în ţară. "Mă consider un exemplu în sensul bun al cuvântului, cu toate defectele mele, pentru că, după 22 de ani de viaţă şi de activitate profesională ca actor (...) în Franţa, cu reuşite suficient de importante, am considerat că drumul meu trebuie să revină spre ţară pentru că, dacă mai am ceva de spus în această lume (...), am considerat că misiunea mea, în mod evident, va fi aici, la mine acasă, unde tot ceea ce mai am de dat va trebui să o fac şi să dau în spaţiul în care m-am născut, spaţiul în care am devenit actor", a mai spus el. Bogdan Stanoevici a precizat că s-a întors din Franţa şi cineva i-a întins o mână şi i s-a propus anul trecut postul de ministru al românilor de pretutindeni.