Salariul unui medic din spital ar putea ajunge la 2.000 de euro?!

Veniturile medicilor de familie au crescut simţitor în ultima perioadă, aceştia înregistrînd venituri între 60 şi 167 de milioane de lei vechi. Conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) susţine că veniturile acestora sînt calculate în funcţie de numărul de pacienţi înscrişi pe listele lor. De asemenea, veniturile li s-au dublat pentru că s-a mărit valoarea per capita. “Cel mai mult a cîştigat un medic dermatolog - 167 de milioane de lei. După acesta se situează, cu 163 de milioane de lei, un psihiatru. Medicii care au cele mai mari venituri sînt medicii cardiaci, psihiatrii şi dermatologii din fostele policlinici. Dar nici medicii de familie nu au de ce să se plîngă pentru că şi ei au cîştiguri din ce în ce mai mari”, a declarat preşedintele CJAS, dr. Liviu Mocanu. O parte dintre medicii specialişti care lucrează în spitale sînt nemulţumiţi din cauza creşterii salariale a medicilor de familie. “Sîntem conştienţi că nu este normal ca un medic specialist să ia un salariu mai mic decît cel al unui medic de familie. De exemplu, un neurochirurg face facultate şi şapte ani rezidenţiat. Am decis ca, împreună cu reprezentanţii Autorităţii de Sănătate Publică să trimitem un memoriu către Ministerul Sănătăţii în care să solicităm mărirea salariilor medicilor specialişti. Credem că, în curînd, salariile vor ajunge şi la 2000 de euro pe lună. Acestei sume, i se vor adăuga sporurile şi banii de pe gărzi”, a declarat dr. Mocanu. Reprezentantul CJAS susţine că un specialist are salariul de bază în jur de 12 milioane de lei. Acestei sume i se adaugă o serie de sporuri, prime şi bani de pe gărzi, venitul medicului specialist ajungînd la maximum 25 de milioane de lei. “Singurii specialişti care cîştigă bine sînt cei care lucrează în fostele policlinici”, a mai explicat dr. Mocanu.