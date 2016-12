Salarizare uniformă pentru angajaţii implicaţi în programele europene

Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a anunţat că este nevoie de o salarizare uniformă a persoanelor implicate în programele europene. \"Se vede diferenţa de salarizare. În condiţiile în care salarizarea este semnificativ mai bună la unele ministere, performanţa în acele ministere este semnificativ mai bună. Nu întâmplător Programul Operaţional Regional, care are salariile cele mai mari, are rata de absorbţie cea mai ridicată şi nu are risc de dezangajare în cursul acestui an. Nu-i întâmplător că unde salariile sunt cele mai mici, rata de absorbţie este cea mai mică. După părerea mea, va fi nevoie de crearea unei categorii speciale în legea salarizării privind pe cei care lucrează în acest domeniu”, a declarat ministrul Afacerilor Europene. El propune diferenţierea salariului în funcţie de expertiză, în funcţie de performanţă, cu stimulente, dar şi cu obligaţii, cu sancţiuni în cazul în care persoanele nu performează. El consideră că aşa lucrurile s-ar putea îmbunătăţi şi speră ca propunerea să poată fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2013. \"Vom vedea îmbunătăţiri semnificative ale calităţii şi expertizei pe diferite zone. De multe ori este incapacitate de a performa, nu este rea-voinţă sau nu există legături ciudate, e incapacitate de a performa pentru că lucrurile sunt complicate, cerinţele sunt foarte ridicate şi nu toată lumea e capabilă să performeze\", a precizat Orban. (M.D.)