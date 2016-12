Salarizarea bugetarilor, un dezastru

01:04:12 / 21 Februarie 2015

ALESII NOSTRI DIN PRIMARII SANT O PACOSTE PENTRU POPULATIE , NU MAI SPUN DE CEI DIN DOMENIUL SANITAR , CA TE LASA SA MORI CU ZILE DACA NU-SI PRIMESC DREPTUL .

SA LE MARITI SALARIILE CELOR DIN PRIMARII , CAND TE DUCI SA-TI REZOLVE O PROBLEMA , SAU SA INTREBI PENTRU A-TI REZOLVA ACEA PROBLEMA , TE DA PE USA AFARA , SAU SINT DE NEGASIT ORE INTREGI , NU MAI SPUN CA PRIMARUL DIN MEDGIDIA , NU VINE LA AUDIERI , MARTEA CAND ARE ZI DE AUDIERE CU POPULATIA ORASULUI :SI CAND IN SFIRSIT IL GASESTI A 7-a MARTE PENTRU AUDIERE , TE PUNE LA PUNCT , DE UITI SI PENTRU CE TE-AI DUS SAU PUR SI SIMPLU TE SFIDEAZA PENTRU PROBLEMA CU CARE TE-AI DUS , CESA SPUN AR TREBUI MARITE SALARIILE ACESTOR BUGETARI , CARE SINT DE NEGASIT LA SERVICIU , CA-SI REZOLVA TREBURILE PERSONALE SI TE IA LA HAI SICTIR CAND IN SFIRSIT II GASESTI , LE TREBUIE MARITE SALARIILE , SA AIBE BANI DE CHELTUIALA PENTRU PLIMBARI , CA MUNCA NU LE PLACE.