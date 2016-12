Salarizarea medicilor după performanţă, introdusă chiar din acest an?

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat, miercuri seara, la un post de televiziune, că pentru a opri migraţia medicilor se are în vedere introducerea plăţii acestora în funcţie de performanţă, sistem care ar putea fi introdus chiar din acest an. “De acum acolo, încercând să le spunem oamenilor “mai aveţi puţină răbdare”, noi credem că lucrul cel mai important este să stopăm migraţia. Între 2009 şi 2012, pe datele pe care le avem, au plecat între 5.000 şi 7.000 de medici din România. S-ar putea, la un moment dat, să facem investiţii, să avem un sistem minunat, dar să nu avem cu cine, pentru că medicii pleacă, drept pentru care noi ne-am gândit să introducem, poate chiar din acest an, sistemul de plată pe performanţă, adică să încercăm să-i dăm unui medic cât se poate oferi dacă el face mai mult decât altul, să micşorăm, dacă vreţi, acest sistem aşa-zis socialist de plată, acest sistem rigid de grilă de salarizare bugetară şi să încercăm să spunem: “dumneata eşti medic chirurg, faci 1.000 de operaţii pe an - o cifră ipotetică - o să ai 10.000 de euro, faci 20 de operaţii pe an, o să ai 200 de euro””, a spus Nicolăescu. Potrivit ministrului Sănătăţii, acest sistem îi va face pe cei care sunt buni şi “cei care fac într-adevăr ceea ce trebuie” să simtă că sunt apreciaţi şi că nu are rost să mai plece, urmând să rămână aici şi să-i “crească” şi pe alţii. Potrivit lui Nicolăescu, sistemul de plată a medicilor ar trebui schimbat complet în sensul eliminării grilei de salarizare. “Cred că trebuie să schimbăm sistemul complet, în sensul să nu mai avem sistem pe grilă bugetară şi să avem un buget global în care să ştim că acel manager profesionist, de data aceasta pe criterii, pe reguli, pe principii, pe valori, pe norme, pe regulamente, poate să aplice în funcţie de toate aceste lucruri de care v-am spus. Şi atunci unul poate să ia 300 de euro, altul poate să ia 3.000 de euro, în funcţie de cât de mult îşi aduce aportul, câtă complexitate, câtă competenţă, câtă performanţă face în acel spital. Pentru că munca lui se reflectă în serviciile medicale pe care le prestează spitalul şi în decontările pe care le ia ca urmare a acelor servicii medicale de foarte bună calitate”, a spus Nicolăescu.