Salarizarea personalului nedidactic, în discuţii cu premierul

Premierul Sorin Grindeanu a anunțat că miercuri se va întâlni cu liderii sindicatelor din Educație, tema de discuție fiind salarizarea personalului nedidactic, în condițiile în care salariile din această categorie nu au fost majorate cu 15%, cum s-a întâmplat în cazul personalului didactic. ”Am avut discuții cu domnul ministru pe subiecte aplicate, în primul rând pe ce înseamnă și discuțiile pe care o să le am mâine cu sindicatele pe salarizarea personalului nedidactic, fiindcă știți că, pe acele măriri pe care Parlamentul le-a dat, cele cu 15% pentru personalul didactic nu s-au aplicat și la personalul nedidactic, iar mâine o să am o discuție împreună cu domnul ministru și cu sindicatele special pe această temă. Am vorbit foarte mult pe ceea ce își dorește domnul ministru și nu numai, și anume ca în viitorul apropiat să vină cu un proiect de lege nou la Educație”, a declarat Sorin Grindeanu, după o întâlnire de lucru pe care a avut-o cu ministrul Educației Naționale. De asemenea, premierul a anunțat că o altă temă de discuție a fost legată de infrastructură. ”Așa cum știți, sunt 2.000 de școli în acest moment care nu au autorizație de funcționare. Avem banii prevăzuți la Ministerul Dezvoltării pentru reabilitarea acestor școli și acest lucru va porni în acest an și vor fi realizate. E prioritate zero”, a precizat Sorin Grindeanu.