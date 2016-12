Sălbăticia nu poate fi menţinută decât prin lege!

Aceasta este declaraţia guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Grigore Baboianu, care explică fenomenul „comorii plajelor sălbatice”: „Este foarte simplu de înţeles şi sunt convins că orice om de bună credinţă înţelege. Toată lumea caută sălbăticia plajelor din Rezervaţie. Foarte bine, dar cu condiţia respectării unor reguli foarte stricte. În România nu există multe lucruri printre care şi bun-simţ. Sunt unii care vor să intre cu jeep-ul în apă, dacă se poate, să coboare din el în valuri. Asta nu putem accepta şi, de aceea, există acest sistem de constrângere/convingere a oamenilor că nu au ce căuta acolo: amenda!”.

Până aici toate bune! Există însă şi oameni care caută sălbăticia din alte motive decât cele „de a se da şmecheri c-au fost la Corbu”, oameni civilizaţi, ale căror poveşti le-am prezentat în ediţia de joi a cotidianului nostru şi ale căror poveşti le vom mai prezenta. „Din păcate, sezonul acesta este pierdut. Indicatoare au existat, însă „oameni de bine” le-au distrus. În aceste condiţii, pot să vă spun că ARBDD are în pregătire un protocol cu Primăria Corbu, orientat către disciplinarea lucrurilor care se întâmplă acolo. Noi le vom duce panouri şi indicatoare, dar acolo problema este mai complexă de atât. Noi avem în proiect identificarea câtorva porţiuni de plajă, de maximum 5 – 6 km, pe care se poate organiza un sistem de camping, un minimum de dotare şi cu parcare şi, în felul acesta, rezolvăm problema maşinilor de pe plajă sau din apă. Nici autorităţile locale nu au fost bine pregătite în acest an, dar, pentru la anul, sper să se rezolve. Atenţie, nu stă în obligaţia noastră să amenajăm locuri de campare! Noi identificăm locurile, se organizează campinguri cu apă şi toalete şi, la anul, sperăm ca turiştii să găsească mai multe locuri de campare. După această organizare este simplu. Îţi laşi maşina în parcare şi mergi şi faci plajă în sălbăticie. Asta este situaţia. Pentru a rămâne sălbăticie, aceasta trebuie întreţinută! Altminteri, o pierdem!”, a mai declarat guvernatorul Deltei Dunării.

Şi primarul localităţii Corbu confirmă faptul că există probleme şi, de asemenea, o potenţială rezolvare printr-un protocol. „Ne învârtim într-un cerc vicios din punct de vedere legislativ. ARBDD nu are logistica, baza materială şi resursa umană necesară administrării reale a acestei plaje, care se întinde pe 165 de km, pe toată zona costieră. În prezent, se promovează un proiect de act normativ în ideea preluării, în administrare de colmatare, curăţare, etc. a acestei fâşii, cu respectarea legislaţiei Biosferei, aşa cum s-a întâmplat în alte zone din judeţul nostru. Noi am mai propus acest lucru, dar ni s-a spus, spre exemplu în 2006, că nu există bază legală să se facă”, a declarat Marian Gălbinaşu, primarul localităţii.

DE LA ŞEFI, LA OAMENII DIN TEREN. Cât despre amenzile primite de oameni acasă sub forma unor PV-uri (proces verbal) semnate „în lipsă”, cu refuz de plată în 48 de ore, dar în prezenţa unui „martor ocular”, după o confruntare, de obicei de pe poziţii de forţă, în ceea ce le priveşte pe autorităţi, şi de pe poziţii de „infractori”, în ceea ce-i priveşte pe turişti, explicaţia vine din partea unui reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Tulcea (CJT) şi din partea comisarului şef al Comisariatului Rezervaţiei Deltei Dunării (CRDD), Costel Ifrim. De la CJT aflăm, de la o doamnă foarte drăguţă, căreia îi păstrăm anonimatul şi căreia îi mulţumim pe această cale pentru răbdarea şi înţelegerea de care a dat dovadă, că plaja Corbu nu intră în jurisdicţia CJT. Şi gata! De la CRDD aflăm lucruri şi mai interesante: „Într-adevăr, indicatoare au fost. Eu cunosc foarte bine zona, iar indicatoarele pe care le-am pus noi au fost distruse. Cele care sunt acum sunt ilegale, adică acelea cu „spre restaurant, spre plajă” etc., în principiu spre activităţile economice desfăşurate acolo, care sunt, de asemenea, ilegale şi au şi fost sancţionate, nu o dată, în consecinţă. În altă ordine de idei, zona este declarată rezervaţie, nu plajă! Şi măcar dacă lumea ar fi civilizată şi ar parca undeva, mai departe de plajă şi ar merge în rezervaţie cu un cearşaf şi o umbrelă. Dar cazurile de genul ăsta sunt foarte puţine! De obicei intră cu maşinile, cu ATV-urile până-n buza plajei, fac o gălăgie infernală, lasă deşeuri, parchează rulotele, îşi fac nevoile peste tot! Noi ne confruntăm cu toate aceste probleme în fiecare zi. Eu îi înţeleg pe cei care vin şi încearcă să respecte legea şi sunt asimilaţi adevăraţilor necivilizaţi, dar asta este. În Germania, dacă ai face aşa ceva pe o plajă declarată rezervaţie naturală, ai plăti la amendă o viaţă întreagă. Cât despre amenzi, agenţii constatatori sunt de la noi şi merg însoţiţi de jandarmi pentru propria siguranţă. De la începutul sezonului, am dat peste 300 de amenzi!”, a declarat comisarul şef al CRDD, Costel Ifrim.

CINE SUNT AUTORITĂŢILE COMPETENTE... „Degeaba îmi trimit mie oamenii procese verbale cu amenzi pe mail şi cer explicaţii. Eu nu am ce să fac. Turiştii au dreptul să depună o plângere împotriva PV în instanţă şi instanţa va decide, în urma unei anchete, care este adevărul”, a mai declarat comisarul şef.

DINCOLO DE EXPLICAŢIILE AUTORITĂŢILOR, EXISTĂ ABUZURI? SIGUR CĂ DA!

ŞI POVEŞTILE CONTINUĂ. Înşir-te mărgărite! Continuăm şirul poveştilor cu şi despre abuzurile întâmplate pe plaja de la Corbu şi vă prezentăm un caz cu un turist nevinovat şi o rulotă... vinovată! Nicu Marin, din Bucureşti, a ajuns şi el pe plajă la Corbu şi, după ce s-a bucurat din plin de soare, mare şi linişte, a dat peste un alt ingredient, specific respectivei plaje: inspectorii CRDD şi jandarmii. Povestea se petrece, şi în cazul lui Nicu Marin, ca şi în celelalte cazuri: omul este întrebat ce caută acolo, i se cere buletinul, îl dă şi... departe de a se încheia, povestea continuă cu Nicu Marin care, ajuns acasă, este atenţionat de poştaş că a primit o „scrisorică” de amor din partea autorităţilor. În acelaşi timp primeşte şi un semnal din partea rulotei (care, înmatriculată fiind pe alt nume, se afla în zona de reşedinţă, la vreo două oraşe distanţă). Scrisorica de pe numele lui Marin stipula cum că respectivul „împricinat” primeşte amendă pentru că a vorbit urât! Scrisorica de pe numele rulotei, care erau de fapt, două “buc” amenzi a câte 10 milioane, arăta că... rulota a refuzat să se legitimeze (evident, este vorba despre stăpânul rulotei care se afla, în momentul incidentului de la Corbu, la vreo trei oraşe distanţă de Constanţa). Deci, potrivit PV-urilor, Nicu Marin a vorbit urât şi a luat amendă de cinci milioane, iar rulota nu s-a legitimat şi a luat amendă 20 de milioane. Oare dacă se legitima primea amendă mai mică? Dar dacă vorbea urât? Nici nu vrem să ne gândim! Cert este că turistul nostru are de plătit o vacanţă foarte scumpă, care a fost la Corbu, şi nu pe Coasta de Azur! (Va urma.)