Săli de sport improvizate în 25% din școli

08:26:12 / 05 Decembrie 2014

Scoala "Ion Jalea"

In Scoala "Ion Jalea" (Nr.24) noi dam 40 lei /an studiu/copil pentru "Continuarea Proiectului Sali de sport" . Rezulta 320 lei in 8 ani ori cati elevi or fi dat bani astia. Acolo totdeauna sala de sport a fost o clasa, care Proiect? ce stadiu ? de desenat al proiectantilor di Bacau?! Pacat, de cum ne lasam mintiti.