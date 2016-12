SALIGNY - Amenajarea reţelei de canalizare, posibilă numai cu fonduri UE

Primarii localităţilor din judeţul Constanţa încearcă realizarea proiectelor de infrastructură cu fonduri de la Uniunea Europeană, pentru că din propriile bugete nici nu se poate pune problema finanţării unor programe masive de modernizare. Chiar dacă de doi ani România este membră a Uniunii Europene, există localităţi în care reţeaua de apă sau de canalizare se află încă la stadiul de vis al locuitorilor şi implicit al reprezentanţilor autorităţilor locale. Comuna constănţeană Saligny are un buget de cel mult 1,2 milioane lei, din care probabil că ar reuşi să asfalteze doi sau trei kilometri de drum. Cu un asemenea buget, o autoritate locală nu poate face mai nimic pentru dezvoltare, singura soluţie fiind fondurile europene. Pentru a putea obţine banii necesari, primarul Gabriel Tătulescu a luat legătura cu o firmă de consultanţă care să ajute autoritatea locală să întocmească proiectele. „Am vorbit cu firma de consultanţă şi, în această săptămînă, vom primi un răspuns. Am dori să amenajăm un sistem de canalizare în cele trei sate ale comunei, Saligny, Făclia şi Ştefan cel Mare. De fapt, am dori să facem un proiect integrat, care să cuprindă reţeua de canalizare, asfaltarea drumurilor şi construirea unei grădiniţe. Este destul de greu să obţii finanţare, pentru că se pun condiţii greu de îndeplinit. Acum s-a schimbat ghidul solicitantului şi sperăm să reuşim obţinerea finanţării“, a declarat Gabriel Tătulescu. El a mai spus că speră să fie în continuare susţinut de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), instituţie care a ajutat comuna Saligny ori de cîte ori administraţia locală a fost în impas. „Am purtat deja discuţii la CJC şi cred că ne vor ajuta. Noi avem deja în derulare cîteva proiecte. În prezent lucrăm la finalizarea reabilitării gardului bisericii din comună. De asemenea, avem demarate lucrări pentru realizarea reţelei de alimentare cu apă din satul Ştefan cel Mare, proiect susţinut de CJC“, a afirmat primarul comunei Saligny. El a mai spus că în continuare aşteaptă realizarea proiectului pentru baza sportivă şi pentru noul sediu al primăriei din comună, care acum este în faza de concepţie.