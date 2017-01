SALIGNY - Şcoală modernă la Faclia

Primăria din Saligny are în derulare un proiect pentru modernizarea Şcolii cu clasele I-VIII din satul Faclia. Potrivit declaraţiilor primarului comunei Saligny, Gabriel Tătulescu, lucrările de reabilitare au început anul trecut, însă montarea dotărilor corespunzătoare precum şi a utilităţilor şi centralei termice a fost făcută anul acesta. „Am început lucrările pentru modernizarea şcolii în 2007, însă din cauză că nu aveam bani suficienţi, am suspendat, o perioadă, investiţiile. Am aşteptat să montăm anul acesta utilităţile, ca la carte”, a declarat primarul. Reabilitarea întregii şcolii a costat aprox. 700 de mii de lei, la care se adaugă încă 235 de mii lei pentru racordarea la utilităţi. Finanţarea investiţiilor a fost asigurată prin Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu sume de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT). Un alt proiect derulat de administraţia locală Saligny, cu sprijinul MECT, este construirea unei grădiniţe noi în localitate, la care încă se lucrează, pentru ca cei 60 de preşcolari să poată avea unde să-şi desfăşoare orele corespunzător, fără a mai învăţa în aceeaşi clădire cu elevii.