Sălile de fitness, o pasiune pentru constănţeni!

Pentru a atinge performanţe mondiale şi naţionale în gimnastică, constănţeanca Andreea Tîrnoveanu, astăzi în vîrstă de 27 ani, a trebuit să îmbine pasiunea pentru sport cu efortul dureros din copilărie, de la doar patru ani, pînă în adolescenţă, la 16 ani. Însă, „pentru ca organismul să simtă primele efecte benefice ale sportului, nu-i sînt necesare mai mult de două săptămîni de exerciţii fizice uşoare”, menţionează cea care, în 1993, făcea parte din echipa naţională de gimnastică şi aducea Constanţei medalia de bronz la Campionatul Mondial de Gimnastică din Berlin. Nu este singura strălucire pe care Andreea Tîrnoveanu, sub îndrumarea antrenorilor Olga Didilescu şi Stelian Marinescu, a adus-o oraşului de la malul mării: de la vîrsta de 9 şi pînă la 16 ani, tînăra a obţinut, în fiecare an, medalii la competiţiile naţionale, iar multe din sclipirile trofeelor erau din aur. Astăzi, fosta campioană este studentă la Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, dar existenţa sa este legată tot de pasiunea din copilărie: este instructor de fitness şi aerobic. După cum ne-a mărturisit, pe viitor îşi doreşte să pregătească, la rîndul său, instructori de aerobic. Întrucît constănţenii au început să manifeste un interes evident, de la an la an, faţă de sălile de sport şi mişcarea în aer liber, ca alternativă la un mod de viaţă distructiv bazat pe sedentarism şi o alimentaţie de tip fast-food, am fost curioşi să aflăm care este starea de fapt în oraşul nostru, prin ochii unei tinere care şi-a dedicat viaţa acestei pasiuni.

Reporter: Cît de important este rolul unui instructor în cadrul orelor de fitness şi aerobic?

Andreea Tîrnoveanu: Un instructor bun trebuie să fie un bun pedagog. Degeaba se mişcă el bine, dacă nu ştie să le transmită cursanţilor informaţiile necesare şi să se mişte în acelaşi ritm cu el. O greşeală frecvent întîlnită la unii instructori este „stilul smuls”, au impresia că, dacă lucrează tare, au găsit formula succesului. Este foarte importantă încălzirea în procesul orelor de sport (pentru că nu sînt antrenamente!), bazată pe mişcări de respiraţie şi întinderea bună a musculaturii, pentru evitarea întinderilor musculare. Cei care vin la sală nu vin pentru performanţe sportive, ci pentru întreţinere, efortul nu trebuie să devină o traumă, ci trebuie să fie consumat într-un mod cît mai plăcut. Este firesc, după primele şedinţe se instalează febra musculară, dar este un prag care se depăşeşte lejer tot prin efort. Orele de sport sînt benefice nu doar pentru pregătirea fizică, dar şi pentru tonus, pentru îmbunătăţirea stării psihice a cursanţilor.

Rep: Ce categorii de constănţeni preferă sălile de fitness şi aerobic?

A. T.: Vin oameni din toate categoriile sociale, cu vîrste cuprinse între 14 şi 65 ani. Cei mai mulţi au între 30 şi 40 ani şi vin în special după-amiaza, după ce pleacă de la slujbe, pentru a se relaxa într-un mod sănătos şi util. Mulţi vin şi dintr-un orgoliu personal, pentru că le place să arate bine şi să se laude cu un anumit regim de viaţă. Am constatat, cu satisfacţie, că în acest sezon, pe durata vacanţei, la sală au venit foarte mulţi liceeni şi studenţi. Sportul te disciplinează, chiar şi în Imperiul Roman se putea deosebi un aristocrat după constituţia sa, după faptul că îşi îngrijea trupul într-o sală de sport.

Rep.: Ce probleme reclamă cei care vin la o sală de sport şi după cît timp se pot bucura de rezultate?

A. T.: Probleme legate de un stil de viaţă sedentar, mai ales din cauza muncii de birou, a faptului că se deplasează numai cu maşina... Este suficient ca programul exerciţiilor fizice să fie de 50 minute, cel tîrziu la două zile. Primele rezultatele se observă după două săptămîni. De exemplu, la aerobic, în timpul unei şedinţe se lucreză două-trei grupe de muşchi. Aerobicul te modelează, te poate şi slăbi doar dacă menţii şi un regim alimentar. Oricum, fără o disciplină în alimentaţie, nu prea merge să faci sport.

Rep.: Cei care nu îşi pot permite să vină la sală îşi pot stabili o activitate sportivă personală şi totodată, eficientă?

A. T.: Persoanele care nu au timp, pentru că preţul unui abonament la o sală este la îndemîna oricui, cel mai ieftin este de 35 lei, preţul a cinci şedinţe. Deci, celor care au probleme cu timpul le recomand să caute instrucţiuni în cadrul programului Pilates, pentru computer. Programul Pilates este foarte solicitant, lucrează foarte bine grupele de muşchi, iar poziţiile în care utilizatorii sînt instruiţi sînt foarte simple. Alte alternative la îndemîna constănţenilor sînt mersul cu bicicleta, foarte sănătos, economic şi civilizat, pentru că este ecologic. Consider că mersul cu bicicleta este ignorat în România dintr-o lipsă de educaţie sportivă, din această cauză sînt surprinşi că în străinătate cei mai mulţi oameni merg pe biciclete. În plus, constănţenii au un dar de la Dumnezeu, plaja: este un mediu excelent pentru alergări în aer curat. Ca dietă, nu vin cu nimic nou, dar reafirm importanţa fructelor şi a legumelor, în opoziţie cu alimentaţia de tip fast-food, mai puţine făinoase, mese „sărace şi dese”.

Rep.: Cum trebuie să arate un corp frumos?

A. T.: Cel puţin la femei, corpul trebuie să fie bine proporţionat, cu forme frumos reliefate. Sînt multe reprezentante ale sexului frumos care privesc fotomodelele anorexice de la televizor şi se simt complexate. Nimic mai fals! Aerobicul modelează şi este util, deopotrivă, pentru femei şi bărbaţi. Oricum, bărbaţii au un avantaj: slăbesc mai repede decît femeile, la acelaşi regim alimentar şi sportiv.