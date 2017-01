Sălile de sport, supraaglomerate!

După masa îmbelşugată de Paşti, mulţi dintre constănţeni au năvălit spre sălile de sport pentru a scăpa de caloriile asimilate. Patronii sunt obişnuiţi cu avalanşa de clienţi, aşa că deschid uşile sălilor mai din timp. Ei au observat că mulţi îşi plătesc doar câteva ore pentru mişcare, în speranţa că puţină mişcare rezolvă totul, fapt contrazis, însă, de instructorii de sport. „În niciun caz nu scapă de caloriile asimilate atât de repede. Nu sunt suficiente doar câteva ore de sport. Dacă s-a exagerat cu mâncarea este nevoie de cel puţin două – trei săptămâni de mişcare, în special exerciţii cardio, de trei ori pe săptămână, în cazul tinerilor”, explică instructorul de sport Alexandru Straton. În cazul persoanelor de vârsta a treia, este nevoie de mai multă mişcare, mai spune instructorul, precizând că metabolismul lor este mai lent. „Recunosc că am mâncat mai mult decât ar fi trebuit, aşa că m-am hotărât să dau ceva din kilograme jos, mai ales că medicul mi-a spus să am grijă la greutatea mea. O dată pe an e Paştele. Nu ne putem abţine chiar aşa de la tot. D-aia sunt sălile de sport. Recuperăm aici”, spune Raluca M., din Constanţa. Instructorul susţine că cel mai bine este să nu se ajungă în situaţiile de acest gen, mai ales că bucatele delicioase pot fi preparate şi consumate tot timpul anului, în cantităţi moderate.

MIŞCAREA... UN OBICEI. „Ideal este ca mişcarea, fie în aer liber, fie în sălile de sport, să devină un obicei. Se recomandă diferite exerciţii, în special tip cardio, dar nu numai, de trei ori pe săptămână, cel puţin 30 de minute”, susţine Straton. Aparatele au şi ele rolul lor, recomandându-se, de început, aplicarea unor greutăţi uşoare. Dacă o persoană doreşte să dea jos din kilograme, nu doar să se menţină, timpul alocat sportului trebuie să fie mult mai mare, chiar şi de patru - cinci ori pe săptămână, dacă nu se poate în fiecare zi, şi bineînţeles să se ţină cont şi de regimul alimentar. Pentru o sănătate de „fier”, medicii recomandă o alimentaţie alcătuită din legume şi fructe din belşug, dar şi o hidratare corespunzătoare, de cel puţin doi litri de lichid pe zi.