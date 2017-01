Salman Rushdie acuză publisherul Random House de cenzură

Salman Rushdie a acuzat Random House că ar fi retras de la publicare un roman despre Profetul Mohamed, de teamă să nu ofenseze comunitatea musulmană, informează “The Independent”. Autorul “Versetelor satanice”, una dintre cele mai controversate cărţi din istorie, pentru care Salman Rushdie a fost condamnat la moarte printr-un decret religios (fatwa) proclamat în 1989, dar valabil şi în prezent, a atacat editura Random House pentru că ar fi refuzat să publice un roman istoric intitulat “The Jewel Of Medina”, despre profetul Mohamed. Romanul era unul de debut, aparţinînd scriitoarei Sherry Jones şi urma să fie lansat în librării în cursul acestei luni. Reprezentanţii editurii Random House au declarat, însă, că “surse credibile şi obiective au avertizat că această carte ar putea incita la acte de violenţe pe cei cu vederi radicale”.

Intervenţia publică a lui Salman Rushdie în apărarea cărţii are loc într-un moment în care chiar el încearcă să amendeze în justiţie conţinutul unei cărţi în care este portretizat nefavorabil. Este vorba despre cartea “On Her Majesty\'s Service”, scrisă de Ron Evans. Autorul, unul dintre membrii echipei de protecţie a lui Salman Rushdie, pretinde că “acesta era închis de gărzile sale, care, sătule de atitudinea sa, îl introduceau într-o boxă sub scări şi se duceau să bea o bere sau două la un pub din vecinătate, după care, mai «mobilizaţi», se întorceau şi-l eliberau”. Toate aceste afirmaţii sînt negate de Salman Rushdie. Ron Evans susţine în carte că Salman Rushdie era poreclit de paznici “Scruffy”, din cauza aspectului dezordonat şi că obişnuia să taxeze paznicii pentru sticlele de vin roşu pe care aceştia le consumau în locuinţa lui. Cînd gărzile rămîneau peste noapte în casa autorului, pretinde Evans, acesta taxa Poliţia Metropolitană pentru chirie cu cel puţin 50 de euro pe noapte pentru ofiţerii ce îşi riscau viaţa pentru a-l proteja de cei care vroiau să urmeze decretul religios. “Noi plăteam sau, mai precis, poliţia îl plătea pe Rushdie pentru a-l proteja”, mai spune Evans. Sub presiunea avocatului lui Salman Rushdie, se pare că Ron Evans ar fi eliminat pasajele considerate cele mai calomnioase la adresa autorului. Salman Rushdie a negat vehement că ar exista vreo contradicţie în protestul său contra cenzurării cărţii aparţinînd lui Sherry Jones şi propria lui tentativă de a amenda cartea fostului său paznic.

Creaţia lui Rushdie a generat cel mai mare conflict cu privire la libertatea de expresie din istoria modernă. Romanul “Versetele satanice”, în care a rescris o legendă despre Profetul Mohamed în care acesta este păcălit de forţele răului, a fost ars de reprezentanţii comunităţii islamice din Marea Britanie. Traducătorul italian al operelor lui Rushdie a fost înjunghiat, iar omologul său japonez a fost asasinat. Salman Rushdie a debutat în 1975 şi a mai fost nominalizat la Booker Prize pentru cărţile “Ruşinea”, “Versetele satanice” şi “Ultimul suspin al Maurului”. Pe 14 februarie 1989, ayatollahul Khomeini lansa ordinul religios care îl condamnă pe Rushdie la moarte, acesta fiind, din acel moment, obligat să intre în clandestinitate. O fundaţie din Iran a oferit o recompensă de un milion de dolari pentru moartea lui Rushdie, suma fiind dublată în 1997. În 1998, Morteza Moqtadale, procurorul statului iranian, a reînnoit sentinţa de condamnare la moarte a lui Rushdie. În următorii ani de după proclamarea ordinului religios, manifestaţii violente au avut loc în India, Pakistan şi Egipt, soldate cu moartea