Salman Rushdie devine scenarist

Scriitorul Salman Rushdie va scrie scenariul pentru lungmetrajul de televiziune ”Next People”, ce va fi produs şi difuzat de postul Showtime. Drama va avea durata de o oră şi va prezenta transformarea radicală a stilului de viaţă al americanului de rând contemporan, prin schimbările de mentalitate ce se produc la nivelul unor domenii majore, precum politica, religia, tehnologia, ştiinţa şi sexualitatea. Salman Rushie va scrie scenariul şi va fi producător executiv al acestui proiect, împreună cu Tim Bevan, Eric Fellner şi Shelley McCrory.

Scriitorul a trăit ascuns şi sub protecţia poliţiei britanice în anii \'90, după ce ayatollahul iranian Khomeini l-a condamnat la moarte, pentru publicarea ”Versetelor satanice”, o carte considerată o insultă la adresa culturii islamice. Unul dintre romanele sale, intitulat ”Copiii din miez de noapte”, a fost adaptat pentru marele ecran, cu titlul ”Winds of Change”, regizat de Deepa Mehta. Lui Salman Rushdie i-a fost decernat titlul de Cavaler al Imperiului Britanic, în iunie 2007. Evenimentul a stârnit reacţii violente din partea lumii islamice, reactualizând resentimentele pricinuite de publicarea ”Versetelor satanice”. Salman Rushie a apărut ocazional la televiziune, în calitate de invitat al unor talk show-uri şi a fost consultant în echipa de producţie a emisiunii Real Time with Bill Maher, produsă şi difuzată de HBO. Salman Rushdie a fost şi gazda unui episod al emisiunii Charlie Rose, difuzată de postul PBS în 2006.

Salman Rushdie s-a născut la Bombay (Mumbai), în anul 1947. La vârsta de 13 ani a plecat în Marea Britanie, unde a studiat la prestigiosul King\'s College din Cambridge. După absolvire, s-a mutat la Karachi, în Pakistan. După o slujbă de scurtă durată în televiziune, s-a întors în Marea Britanie şi a început să îşi construiască o carieră de scriitor profesionist. A debutat în 1975, cu ”Grimus”, dar romanul care l-a impus în lumea literară a fost ”Copiii din miez de noapte”, distins cu premiul Booker în 1981 şi Booker of Bookers, în 1993. Au urmat ”Ruşinea”, ”Versetele satanice”, ”Harun şi Marea de Poveşti”, volumul de povestiri ”Orient, Occident”, ”Ultimul suspin al Maurului”, ”Pământul de sub tălpile ei”, ”Furie”, ”Shalimar, clovnul” şi ”Luka şi focul vieţii” în 2010.