Saloane moderne pentru Clinica de Pediatrie

Psihologii susţin că saloanele unde sînt internaţi copiii trebuie să aibă un aspect cît mai primitor, să semene cît mai mult cu mediul de acasă, acest lucru contribuind la vindecarea micuţilor. În Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, clinicile de pediatrie erau cele mai vitregite, saloanele avînd tencuiala scorojită, pereţii vopsiţi cu un albastru rece, pătuţurile ruginite, cu saltelele rupte. Ieri însă, în Clinica de Pediatrie a Spitalului Judeţean au fost inaugurate trei saloane dotate conform standardelor europene. Acestea se află în aripa clădirii care a fost renovată la iniţiativa Primăriei Municipiului şi a Consiliului Judeţean Constanţa. Cele trei saloane au fost dotate cu ajutorul reprezentanţilor Consulatelor Chinei, Turciei, Italiei, Libanului, Norvegiei, Siriei şi Ungariei. Soţiile consulilor acestor ţări au organizat, în decembrie 2007, un tîrg de binefacere şi cu banii obţinuţi au cumpărat mobilier pentru aceste saloane. “Pentru a le mulţumi locuitorilor Constanţei că ne-au primit în mijlocul lor, am decis să facem ceva pentru comunitate. Am organizat Tîrgul de binefacere şi, în 2007, pe lîngă vînzarea de produse, am organizat şi spectacole. Suma obţinută se ridică la 19.000 de lei noi”, a declarat Derya Agca, soţia consulului Turciei la Constanţa. Cadrele medicale spun că aveau nevoie de mobilierul pentru saloane, pentru că cel existent era foarte vechi. “Ne bucurăm că acum avem cîteva saloane unde copiii se vor putea bucura de confort. Şi noi am încercat să îmbunătăţim aspectul acestor rezerve şi am cumpărat jaluzele. Studenţii la Medicină care au absentat de la cursuri a trebuit să îşi plătească aceste absenţe, iar din banii obţinuţi am cumpărat jaluzelele”, a declarat şeful Clinicii de Pediatrie, dr. Valeria Stroia. Reprezentanţii consulatelor susţin că acţiunile în Spitalul Judeţean vor continua. “În orice ţară, atît în România, cît şi în China, există spitale care sînt dotate mai bine şi altele care nu se pot lăuda cu acest lucru. Aici am văzut cîteva saloane care sînt foarte frumoase şi am înţeles că, în cel mai scurt timp, va fi la fel în tot spitalul”, a declarat consulul Chinei, Wang Tieshan.