Salon de masaj - paravan pentru prostituție

12:18:04 / 04 Decembrie 2014

rusinea justitiei

presa este complice,publica anunturile celor ce-si ofera serviciile contra cost,deci nu poate fi vorba de matrimoniale.ESTE ca in taximetrie,toti stiu ca noaptea se cer sume enorme fara ceas,ca sunt pirati,dar nimeni nu ia masuri concrete.FETELE lucreaza de ani buni in acest mod,apartament inchiriat,telefon,paznic la intrare care fileaza clientul.PAZNICUL sta uneori in camera alaturata.POLITIA are discount,chiar gratuitate.