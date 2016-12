În perioada 30 noiembrie - 9 decembrie are loc Salonul Auto de la Los Angeles, ale cărui vedete sunt, anul acesta, maşinile electrice. Nu întâmplător, însă. Statul California, care a însumat, anul acesta, peste 11% din vânzările auto de pe piaţa americană, cere celor mai mari producători să crească vânzările de vehicule cu emisii zero. Unul dintre răsfăţaţii Salonului este modelul 500E de la Fiat. Este vorba despre o maşină electrică, de dimensiuni mici. Constructorii italieni mizează pe uşurinţa cu care automobilul se poate strecura în trafic. În plus, designerii afirmă că au fost atenţi şi la aspectul exterior al vehiculului. Fiat speră că noua maşină electrică va beneficia de asemănarea cu modelul 500 pe benzină, promovat de vedetele Jennifer Lopez şi Charlie Sheen. Strategia diferă de cea adoptată de Nissan Motor, care a avut probleme cu atragerea cumpărătorilor cu designul neconvenţional al maşinii electrice Leaf. Alte maşini eco după care s-au întors toate privirile sunt noul tip de Chevrolet Spark şi iConcept de la BMW. În total, la eveniment vor fi prezentate 30 de vehicule electrice. În plus, vor putea fi admirate maşini care circulă cu biocombustibil sau modele cu consum de benzină foarte scăzut.

Porsche AG a prezentat, în premieră, noul model Cayman. A treia generaţie Cayman a fost redesenată complet. Modelul este mai lung, mai uşor şi mai rapid, mai eficient şi mai puternic ca oricând. Ampatamentul mai lung, ecartamentul mai lat şi roţile mai mari cresc performanţa motorului maşinii la un nivel de neegalat pentru clasa sa. Noua maşină de două locuri este, după Carrera 911 şi Boxster, cea de-a treia linie de maşini sport Porsche care dispune de o caroserie uşoară, cu design inovator. Noul Cayman are cu până la 30 de kilograme mai puţin, în funcţie de model şi de echipare şi consumă cu până la 15% mai puţin combustibil faţă de modelul anterior, în ciuda motorului mai mare şi a performanţelor superioare. Noua generaţie de maşini sport cu două locuri şi motor central debutează astfel cu două versiuni clasice Porsche: modelul Cayman şi modelul Cayman S. Modelul de bază este propulsat de un motor boxer de 2,7 litri, cu şase cilindri, având 275 CP (202 kW). Maşina accelerează de la zero la 100 de kilometri în 5,4 secunde, în funcţie de echipamentul cu care este dotată şi atinge o viteză maximă de 266 de kilometri pe oră. Consumul de combustibil NEDC este între 7,7 şi 8,2 litri la 100 de kilometri, în funcţie de transmisia aleasă.