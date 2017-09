SALSA WEEK ROMANIA va avea loc în Vama Veche! Vezi când!

FestivalulSALSA WEEK ROMANIA este unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de dans latino organizate în România și a devenit din ce în ce mai popular în zilele noastre. Faptul că dansul a evoluat foarte mult în ultimul timp se datorează faptului că tot mai mulţi oameni au înţeles că dansul depăşeşte cu mult nivelul unei simple pasiuni și este foarte benefic asupra organismului uman.

Cei mai mulţi văd dansul ca pe o simplă modalitate de a-și petrece timpul liber. Dansul este însă mult mai mult. Specialiştii au definit dansul ca fiind una dintre cele mai uşoare şi mai distractive metode de menţine corpul în mişcare și, în plus, practicarea dansului e recomandată deoarece aduce cu sine o serie de alte beneficii, cum ar fi reducerea stresului, protejează inima și energizează corpul.

Asociația Română de Dans alături de Wilmark Dance Academy vor pune în scenă cel mai mare spectacol latino din România, în cadrul celei de a XIII-a ediții a festivaluluiRomania Salsa Week, 2017. Timp de șapte zile, participanții vor trăi „the real latin flavour” prin lecții de dans și show-uri demonstrative susținute de către campionii României, reprezentanții școlilor de salsa din țară și invitații speciali ai evenimentului. Devenit eveniment-etalon, festivalulRomania Salsa Weekeste dedicat în totalitate iubitorilor de muzică și dansuri latino-americane din țară și străinătate, fiind supranumit și „Vacanța salsiștilor”.

Artiștii prezenți în acest an vor fi SIMONE SANFILIPPO & SERENA (ITA); CHIQUITO (ITA); DOMINICAN POWER (ITA) ;SARA LOPEZ (SPA); LOS PAMBOS (BUL); EDWIN RIVERA (USA); BNF DUBAI (UAE); ENNUEL IVERSON (FRA); KRISTOFER MENCAK (SWE); MARVIN RAMOS (COL); WILLY & NOURA (ITA); IBRA CHAVEZ (FRA); ZULEMARO JOHNATHAN (FRA); EMANULA IAFRATE (UK); STARLIN BELEN (REP. DOM); HICHAM LOKITO & OKSANA (FRA) și ALBERT TORRES TRIBUTE, precum șiDJ RAZ (ROU); DJ MARTINELLI (ROU); DJ LIVIUX (ROU) ;DJ LINDT (HOL) ;DJ DOBCHO (BUL); DJ ANDY VASILESCU (ROU); DJ DUCU (ROU) ;DJ ALEX (ROU) ;DJ AUREL (FRA) și DJ ESER MURAT YILMAZ (TUR).

Partea de foto & video va fi asigurată de RUMBERITO CUBANO (FRA); OVI MAG (ROU) și GEORGE BUFAN (ROU).

Școlile participante la această ediție vor fi WILMARK DANCE ACADEMY; MANIA LATINA; SALSA MI VIDA MANGALIA; DANCE XPLOSION SIBIU; MANA DANCE ACADEMY ORADEA; BAILARTE; LATIN DANCE; SALSA PICANTE BRASOV; PLATINIUM DANCE; SALSA FAMILY; SALSA CALIENTE; ELECTRIC SALSA; FEELING DANCE ORADEA; SALSA REBELS TIMISOARA; BACHATA FEELING SATU MARE; ARISTOCRATIQUE DANCE; DANSATORII ANONIMI IASI; SALSA DYNAMYK CRAIOVA; PRODANCE CONSTANTA; GLOBAL LATINO DANCE; STEP INTO SALSA; LATIN FUSION LADIES IASI; LATIN BEAT CLUJ; RITMO LATINO TIMISOARA; IDANCE; SALSA ELEGANTE; PASO ADELANTE; ART FOR YOU; HUGO DANCE ACADEMY SIBIU; KING SALSA TG. MURES; SALSA GALAXY; SALSA PASSION; SALSA LINDA TIRGOVISTE; UNIVERSUL LATINO IASI; LET'S DANCE BULGARIA și LOS PAMBOS BULGARIA.

Concursurile care vor avea loc în cadrul evenimentului vor fi:

Concurs Salsa Week - Team Contest 2017

Se pot înscrie în concurs doar persoanele care au week full pass, week full party pass, weekend full pass.

Locul I este răsplătit cu titlul Best Romanian Salsa Team și 500 EURO.

Concurs Freestyle Latin Dance Contest 2017

Se pot înscrie în concurs doar persoanele care au week full pass, week full party pass sau brățară valabilă în ziua respectivă.

Locul I este răsplătit cu titlul Best Romanian Salsa Freestyle Couple și suma în bani adunată din toate taxele de înscriere.

Concurs Jack & Jill

Înscrierea este gratuită.

Se pot înscrie în concurs doar persoanele care au week full pass.

Locul 1 este răsplătit cu Full pass-ul la Romania Salsa Week 2018.

Concursul Romania Latin Dance Cup 2017

Se pot înscrie în concurs doar persoanele care au Week Vama pass, Week Vama party pass, Weekend Vama pass sau Weekend vama party pass.

Locul I este răsplătit prin calificarea la "World Latin Dance Cup" de la Miami, SUA, concurs fondat de Albert Torres.

Pentru mai multe informații și detalii despre eveniment, vă rugămsă accesațisalsaweek.ro