Salt de trei locuri pentru Tecău

MISIUNE DIFICILĂ. Constănţeanul Horia Tecău a demonstrat încă o dată că este cel mai bun tenismen român al momentului, cucerind duminică, în proba de dublu a turneului de la Zagreb, alături de Dirk Norman, al şaselea titlu din cariera sa. Jucătorul în vârstă de 26 de ani a primit astfel 250 de puncte şi a urcat trei poziţii în clasamentul ATP de dublu, ajungând pe locul 19. „Am făcut un meci foarte bun şi am reuşit să câştigăm finala de la Zagreb. Este primul turneu pe care îl joc împreună cu Dick Norman şi ţin să-i mulţumesc pentru această săptămână perfectă. Am jucat bine împreună, ne-am distrat şi am luat şi trofeul. Mi-a plăcut la Zagreb şi sper să revin şi anul viitor”; a spus Tecău la finalul turneului. Constănţeanul are şansa de a depăşi în această săptămână suma de 500.000 de dolari câştigaţi în carieră dacă va ajunge cel puţin în sferturile turneului de la Rotterdam, competiţie dotată cu premii în valoare totală de 1.445.000 de euro. În lipsa suedezului Robert Lindstedt, în continuare accidentat, Tecău va face pereche cu austriacul Julian Knowle (nr. 33 ATP). Cei doi vor avea o misiune dificilă încă din primul tur, urmând să dea piept cu perechea formată din Mahesh Bhupathi (India) şi Marcel Granollers (Spania), cap de serie nr. 3.

HĂNESCU, DIN NOU ÎN COBORÂRE. Cel mai bine clasat jucător român la simplu, Victor Hănescu, a coborât trei poziţii în clasamentul ATP, ocupând locul 56, cu 890 de puncte. În Top 200 ATP mai figurează doi români, Victor Crivoi pe locul 183, cu 289p, în urcare un loc, şi Adrian Ungur, pe 188, cu 279p, în coborâre o treaptă. Cîştigător al challengerului de la Kazan (Rusia), Marius Copil a făcut un salt de 74 de locuri, urcând pe locul 205, cu 245p. Primele trei poziţii sunt ocupate de următorii jucători: 1. Rafael Nadal (Spania) 12.390p, 2. Roger Federer (Elveţia) 7.965p, 3. Novak Djokovic (Serbia) 7.880p.