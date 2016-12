Salt impresionant pentru Tecău

OBIECTIV ÎNDRĂZNEŢ. După retragerea lui Andrei Pavel, stindardul tenisului constănţean este dus mai departe de Horia Tecău. În vârstă de 25 de ani, Tecău a pătruns între primii 50 de jucători din lume la dublu şi se află în plină ascensiune în ultimii patru ani. Dublu câştigător al probei de juniori la dublu de la Wimbledon, alături de Florin Mergea, în 2002 şi 2003, Tecău s-a concentrat în acest sezon exclusiv asupra probei de dublu, renunţând la meciurile de simplu. Decizia sa a dat roade rapid, constănţeanul bifând două finale în 2009, la Stuttgart, alături de Victor Hănescu, şi la Kitzbuhel, împreună cu Andrei Pavel. Drept urmare, Tecău a încheiat anul pe poziţia a 46-a a clasamentului ATP la dublu. În plus, rezultatele înregistrate în acest an i-au adus peste 100.000 de dolari, cam cât câştigase în primii cinci ani de la trecerea sa la profesionism. Ambiţii sale nu se opresc însă aici, constănţeanul propunându-şi să ajungă anul viitor în primii 20 de jucători ai lumii şi să revină cu echipa României în grupa de elită a Cupei Davis. “Sunt mulţumit că am luat decizia de a juca doar la dublu, pentru că mi-am atins scopul în acest an şi am intrat în primii 50 de jucători din lume. Am simţit că prin dublu îmi pot atinge ţintele pe care le visam încă de mic: să joc la turneele de Grand Slam, pentru România în Cupa Davis şi să particip la Jocurile Olimpice. Va fi greu ca la finalul acestui an să ajung la Masters-ul pentru dublu, dar, împreună cu noul meu partener, Andre Sa, încercăm să ne îndeplinim acest obiectiv. În Cupa Davis avem o şansă mare de a juca din nou barajul pentru promovarea în Grupa Mondială. Jucăm acasă, cel mai probabil pe zgură, cu învingătoarea meciului dintre Letonia şi Ucraina, şi pornim ca favoriţi. Dacă vom fi în echipă completă, cu Victor Hănescu şi Victor Crivoi, vom fi greu de învins”, a declarat Tecău.

ANTRENAMENTE ÎN ŢARĂ. Constănţeanul s-a antrenat în ultimul an la Bucureşti, revenind în ţară după câţiva ani petrecuţi în Florida. “M-am întors la Bucureşti pentru că în Florida nu aveam o echipă cu care să mă antrenez. Aici, îl am alături pe preparatorul fizic al echipei de Cupa Davis a României, Ionuţ Gavrilă, dar încă nu mi-am găsit un antrenor specializat pe dublu”, a explicat Tecău, care va rămâne în România până pe 5 decembrie. “Voi merge până pe 26 decembrie în SUA, la Academia de Tenis patronată de Gabriel Trifu, apoi, în funcţie de turneul la care voi accede, voi decide dacă mai stau o săptămână acolo sau plec în Noua Zeelandă. Vor fi primele meciuri alături de Andre Sa, însă la Australian Open voi participa alături de Victor Hănescu, pentru că bătusem deja palma înaintea de înţelegerea mea cu jucătorul brazilian”, a spus Tecău. În plus, la începutul anului viitor, Tecău intenţionează să se transfere de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa la secţia de tenis de la Braşov a Clubului Sportiv Dinamo.