Salt spectaculos pentru Tecău în ierarhia ATP

După o perioadă mai dificilă, în care nu a înregistrat rezultatele așteptate, Horia Tecău a dat lovitura la Washington și a câștigat proba de dublu a turneului dotat cu premii în valoare totală de 1,4 milioane de dolari, alături de partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer. Grație acestui succes, tenismenul constănțean a înregistrat un salt impresionant în clasamentul ATP de dublu, urcând zece poziții, pe 20, cu 3.040 de puncte. Mai mult, Tecău și Rojer au avansat cinci poziții și în ierarhia celor mai bune echipe de dublu din acest sezon, aflându-se pe locul 7, cu 2.340 de puncte. În aceste condiții, cei doi păstrează șanse de a se califica la Turneul Campionilor, care va avea loc la finalul acestui an, la Londra, și unde vor participa cele mai bune opt echipe de dublu din 2014.

„Am întâlnit o echipă nouă, acesta fiind primul turneu când Groth și Paes au jucat împreună. Am avut noroc să putem urmări câteva dintre partidele pe care le-au susținut la Washington, astfel că știam la ce să ne așteptăm și ne-am făcut un plan pentru finală. Groth este un jucător cu un serviciu excelent, iar Paes este foarte bun la fileu și eram conștienți că vom avea o misiune dificilă. Ne-am propus să forțăm pe serviciul indianului și să returnăm mingea pe Groth. În ciuda startului mai puțin reușit, am avut un joc solid și, după ce ne-am recuperat break-ul, am câștigat mai multă energie și încredere. În aceste condiții, totul a mers perfect până la final”, a povestit Tecău felul în care a trăit finala de la Washington.

Celălalt român din Top 100 al clasamentului ATP de dublu, Florin Mergea, se menține pe locul 36, cu 2.406p. În ierarhia de simplu, Victor Hănescu a coborât trei locuri şi se află pe poziţia 151, cu 372p, Adrian Ungur este pe locul 157, în urcare o poziţie, cu 350p, în timp ce Marius Copil a coborât trei locuri, până pe 181, cu 293p. Primii trei jucători din clasamentul ATP de simplu sunt Novak Djokovic (Serbia, 13.130p), Rafael Nadal (Spania, 12.670p) și Roger Federer (Elveţia, 6.070p).

HALEP SE MENȚINE PE LOCUL 3 WTA. Tenismena constănțeană Simona Halep se menţine pe locul 3 în clasamentul WTA dat publicităţii ieri, cu 6.785p, dar va urca pe poziţia secundă începând din 11 august, după turneul Rogers Cup (Canada), deoarece chinezoaica Na Li nu va juca în turneele din circuitul nord-american. Sportiva în vârstă de 22 de ani este devansată de americanca Serena Williams, cu 9.700p, şi de Na Li, cu 6.960p. Serena Williams se află pentru a 200-a săptămână în poziţia de lider WTA, fiind pe locul 5 ca număr de săptămâni pe prima poziţie într-un clasament all-time, după Steffi Graf (377), Martina Navratilova (332), Chris Evert (261) şi Martina Hingis (210). În Top 100 WTA se mai găsesc patru românce: Sorana Cîrstea, în coborâre un loc, pe 36, cu 1.311p, Irina-Camelia Begu, în urcare o poziție, pe 63, cu 888p, Monica Niculescu, în coborâre șapte locuri, pe 64, cu 885p, și Alexandra Dulgheru, în urcare trei poziții, pe 91, cu 637p. La dublu, cea mai bine clasată sportivă din România este Niculescu, care a urcat un loc, pe 41, cu 1.850p, iar în Top 100 se mai află Begu, în coborâre o poziție, pe 69, cu 1.204p, şi Raluca Olaru, în staționare pe 74, cu 1.090p.