Salubrizarea Constanței, încă în aer?

07:59:14 / 30 Ianuarie 2016

Ieri era invers

De ce stergeti opiniile,daca sunt decente,ale cititorilor? In consecinta azi scriu invers fatade ieri:datorita grijii fostilor si actualilor edili,in municipiu si judet platim cele mai mici taxe pentru gunoi,apa rece,energie termica multumirile locuitorilor vazandu-se ca ne alegem,din 4 in 4 ani,aceiasi conducatori. Si cum fiecare votant isi are conducatorii care ii merita...