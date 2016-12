Salvăm bolnavii cu infarct!?

Cercetătorii Institutului „Victor Babeş” au descoperit, întâmplător, în timp ce făceau studii ale celulelor din intestin, prezenţa unor celule care împreună cu cele stem ar putea reface muşchiul inimii afectat de infarct, a declarat, ieri, preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale. “Studiam de mai mulţi ani mucoasa gastrică şi intestinală cu ajutorul unui microscop. În timpul studiilor am văzut în pancreas că învelişul celulelor stem şi nişte prelungiri nu sunt doar celulele stem, ci altceva. Atunci am descoperit celulele telocite. Grupul nostru a studiat prezenţa telocitelor atât în organe cavitare (inimă, tub digestiv, plămân, uter, trompă uterină), cât şi necavitare (pancreas, glandă mamară, placentă) şi în învelişul organelor (pleură, pericard, peritoneu). Una dintre cele mai interesante descoperiri este legată de prezenţa şi rolul telocitelor în reparaţia cardiacă după infarct miocardic, implicarea acestora fiind de maximă importanţă, în condiţiile în care în România mortalitatea prin boli cardiovascvulare este pe locul întâi în Europa”, a declarat preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale (ASM), academician Laurenţiu Popescu. Dacă vom reuşi să le izolăm, să le multiplicăm împreună cu celulele stem, le vom putea utiliza eficient pentru tratarea infarctului miocardic”, a adăugat profesorul Laurenţiu Popescu.

CERCETĂTORII AU AJUNS LA CONCLUZIA CĂ INIMA ŞI CREIERUL AU PUTEREA DE REGENERARE

“Până acum vorbeam despre capacitatea ficatului de a se regenera. Acum am văzut că, până la 25 de ani, inima oamnilor se poate regenera cam unu la sută pe an, iar la vârstnici cam 0,5 la sută pe an. Telocitele şi celulele stem pot ajuta la regenerarea cordului, a creierului în urma unor leziuni”, a spus şeful laboratorului de microscopie electronică, cercetătorul medic Mihaela Gherghiceanu. Preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale a mai spus că este îmbucurător faptul că prezenţa telocitelor a fost confirmată, independent, prin metode diferite, de către grupuri din Italia, Germania, Marea Britanie şi China.