Salvamari voluntari vor veghea la siguranţa turiştilor, în minivacanţa de 1 Mai

Câteva zeci de salvamari voluntari se vor afla pe plajele dintre Constanța și Mamaia pentru a veghea la siguranţa turiştilor și în minivacanța de 1 Mai din acest an. Deși sezonul estival începe pe litoral în 1 mai, serviciul de salvamar este asigurat și plătit, oficial, cu începere din 1 iunie, astfel că în minivacanța de 1 Mai salvamarii ies pe plajă pe bază de voluntariat. Potrivit coordonatorului Serviciului Salvamar din Mamaia, Gabriel Culea, salvamarii vor fi pe plajă încă din 28 aprilie și vor patrula până în 3 mai. "Până în prezent am luat legătura și au confirmat prezența 30 de voluntari. Ei se vor afla pe plaje, atât în Constanța, la Modern, cât și în toată stațiunea Mamaia, iar acolo unde va fi un aflux mai mare de turiști, numărul salvatorilor va putea fi suplimentat", a declarat Gabriel Culea. El a spus că salvamarii vor veghea, inclusiv din foișoare, la siguranţa tinerilor care vor vrea să facă prima baie în mare de 1 Mai și vor încerca să tempereze elanul celor mai teribiliști. "Vor fi cu siguranță tineri care vor dori să facă prima baie în mare pe acest an. De asemenea, vor fi și dintre cei teribiliști ori care vor fi sub influenţa alcoolului și care, ca în fiecare an, vor crea mici probleme pe care sperăm să le depășim cu bine. Până acum, în cei 15 ani de când noi asigurăm serviciul de salvamar în Mamaia, nu am avut cazuri de persoane înecate și sperăm să păstrăm această «tradiție», fără victime în minivacanța de 1 Mai, în continuare", a afirmat Gabriel Culea. El a precizat că salvamarii vor avea în dotare atât obișnuitele caiace de patrulare, dar și ambarcațiuni cu motor, gata de intervenție în caz de solicitare. În plus, salvamarii vor avea și costume din neopren, în cazul unor intervenții deosebite. Salvamari vor fi prezenţi şi pe plajele din sudul litoralului, de la Eforie la Vama Veche, în zonele cu afluență mare de turiști.