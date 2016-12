Salvamarii din Mamaia, la datorie de la 1 iulie

Salvamarii vor fi prezenți la datorie pe plaja din Mamaia, începând cu 1 iulie. Primarul Radu Mazăre îi asigură pe turiști și pe constănțeni că salvamarii își vor desfășura activitatea în mod oficial, începând de marți, iar cei care sunt deja prezenți la Mamaia se antrenează. "Salvamarii intră în mod oficial la treabă în Mamaia începând de la 1 iulie. Am găsit o soluție, am făcut o achiziție de urgență, pe banii Primăriei deocamdată. Este veșnica poveste în fiecare an, urmează să primim banii de la Guvern, dar pentru că au întârziat lucrurile a trebuit să găsim o soluție de moment. Am o părere foarte proastă despre situația fetiței care a murit înecată recent. Am discutat cu Voinea încă din noiembrie, dar probabil că era frig și nu a luat în seamă situația. Trebuia să dea banii, Consiliul Județean să facă achiziția, așa cum a făcut-o în ultimii cinci ani. Nici el nu a dat banii, nici Consiliul Județean nu a făcut achiziția și s-a întâmplat nenorocirea. A trebuit să iau bani de la subvenția pentru căldură, să fac hotărâre de Consiliu, pentru că altfel mă anchetau toți procurorii, să fac achiziția, să mă asigur de documente, chiar dacă salvamarii nu sunt un SRL, ei sunt o asociație profesională. Banii pe care i-am luat de la subvenția pentru căldură îi vom lua de la Guvern", a declarat primarul Radu Mazăre.