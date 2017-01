Salvamarii din sudul litoralului au încetat greva

Nemulţumiţi de faptul că de la începutul acestui sezon estival Guvernul român nu a alocat fonduri pentru desfăşurarea activităţii, salvamarii din staţiunile din sudul litoralului au intrat marţi, 15 iulie, în grevă japoneză. Ei au asigurat serviciul de salvare purtînd banderole albe pe braţe. Protestul nu a durat însă mult. Executivul s-a întrunit ieri în cadrul unei şedinţe şi a aprobat alocarea sumei necesare autorităţilor locale pentru asigurarea serviciilor de salvamar şi a punctelor de prim ajutor pe litoral. Imediat după aflarea veştii, salvamarii au renunţat la banderole. „Pentru întreg litoralul sînt necesare trei milioane de lei, iar numai pentru staţiunile din sud trebuie 1.500.000 de lei. Primăriile nu pot fi trase la răspundere pentru această întîrziere. Banii trebuiau să vină de la Guvern. Autorităţile locale nu puteau încheia contracte fără să ştie de cîţi bani vor beneficia. În plus, vorbim de primării mici, care nu pot acoperi aceste cheltuieli. Dacă plajele ar fi fost administrate de autorităţile locale, atunci am fi discutat altfel”, a declarat coordonatorul serviciului public „Salvamar” din sudul litoralului, George Lipoveanu. Deşi, de la începutul sezonului 2008, salvamarii nu au fost plătiţi, ei nu şi-au neglijat atribuţiile. Numai în cele două zille de proteste - 15 şi 16 iulie - au fost salvate şase persoane (4 în staţiunea Vama Veche şi 2 în Jupiter). Printre aceştia se numără şi un copil de 10 ani. Băiatul era din Cluj şi venise la Vama Veche cu părinţii. Din cauza valurilor puternice, copilul nu a mai putut stăpîni salteua gonflabilă pe care se afla şi a fost împins în larg. „Cînd am ajuns la el mai avea puţin şi ajungea la bulgari. L-am recuperat şi l-am adus pe mal”, a declarat George Lipoveanu. Lipsa banilor necesari pentru desfăşurarea activităţii nu este o noutate pentru salvamarii din sudul litoralului. Ei au mai declanşat o acţiune de protest în urmă cu doi ani, iar anul trecut Guvernul a alocat fondurile abia la sfîrşitul lunii iunie. Singura staţiune care nu are asemenea probleme este Mamaia, unde autorităţile locale au plătit serviciul salvamar şi punctele de prim ajutor din bugetul local, urmînd ca banii să fie recuperaţi la rectificarea de buget. Fondurile din care sînt finanţate în acest an cheltuielile de funcţionare a serviciilor publice de salvamar şi a posturilor de prim ajutor de pe litoral au fost suplimentate cu 3,7 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară. Sumele vor fi alocate consiliilor locale din Constanţa (650.000 lei), Mangalia (1,5 milioane lei), Eforie (600.000 lei), Năvodari (300.000 lei), Costineşti (300.000 lei) şi Limanu (350.000 lei).