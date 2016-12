Salvamarii își cer drepturile la poarta Primăriei Eforie

PROBLEME VEȘNICE De ani buni, în fiecare vară sunt probleme cu plata salvamarilor. În fiecare an, autoritățile centrale, locale și firmele care administrează plajele pasează pisica de la unele la altele în ceea ce privește plata salariilor pentru cei care au misiunea de a salva turiștii de la înec. Unii n-au bani, iar alții n-au baza legală pentru a plăti salariile respective. Totul se trage de la ordonanța guvernamentală emisă la sfârșitul anului trecut, care prevedea ca salvamarii să fie plătiți din bugetul primăriilor sau din alte surse. Argumentul care a stat la baza actului normativ era un proiect de descentralizare ce avea în vedere trecerea plajelor la autoritățile locale. Așadar, deși legea descentralizării a fost considerată neconstituțională, bugetul Gvernului pe 2014 nu mai prevedea și salariile salvamarilor. Așa se face că ne-am trezit din nou într-o situație tipic românească, în care nimeni nu e vinovat, dar toată lumea e pedepsită.

NEMULȚUMIRI Dacă în alte stațiuni de pe litoral s-au găsit surse de bani pentru salariile salvamarilor, nu același lucru se poate spune despre cei din Eforie. Nemulțumiți că nu și-au mai primit lefurile de două luni și jumătate deși au salvat zeci de vieți, salvamarii s-au strâns la sediul Primăriei, pentru a-și cere drepturile. „Suntem supărați că nu ne-am primit salariile din iulie. Am fost amânați, ni s-au tot dat promisiuni peste promisiuni. Nu mai putem să stăm așa. Dacă nu se rezolvă nimic, o să venim în fiecare zi să stăm aici, cum am stat și pe plajă”, au spus, la unison, salvamarii prezenți la Primărie. Ei au mai spus că, deși nu au primit niciun leu din iulie, au fost pe plajă în fiecare zi, de la 8.00 la 17.30, iar uneori au stat și peste program.

SOLUȚIE DE COMPROMIS În urma unor discuțiilor dintre administratorul firmei și viceprimarul orașului, Robert Șerban, s-a ajuns la o soluție de compromis. Autoritățile publice au promis că salvamarii își vor primi salariile pentru iulie. „Ni s-a spus că mâine (azi - n.r.) se vor da banii. Mai departe, nu știm. Băieții au stat pe plajă până în ultima zi. Chiar ieri (luni - n.r.) am avut două cazuri de înec. Dacă nu se intervenea, aveam două decese”, a spus Nicolae Drăgan, administratorul firmei care s-a ocupat de serviciul de salvamar din Eforie. Viceprimarul Robert Șerban a spus că autoritățile locale sunt nevoite să renunțe la unele investiții pentru a-i plăti pe salvamari. „Ni s-a pus în cârcă o cheltuială în plus fără o sursă de venit. Nu putem decât să plătim salariile pe iulie. Nu putem spune când dăm restul de bani pentru că am minți”, a spus edilul.