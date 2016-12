Salvamarii, lăsaţi descoperiţi de fosta ministresă Udrea

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) are noi bătăi de cap din cauza fostei guvernări portocalii. Serviciul de salvamari şi cel de prim-ajutor au rămas, şi anul acesta, fără sprijinul Ministerului Turismului, guvernat de fosta ministresă Elena Udrea. Pe vremea când conducea destinele turismului românesc, Udrea declara că bugetul pe 2012 prevede şi fondurile necesare asigurării serviciului de salvamari şi asistenţa medicală pe litoral, în timpul sezonului estival. Nimic mai fals, căci, potrivit CJC, bugetul pe 2012 nu prevede niciun bănuţ pentru aceste activităţi. Ca în fiecare an, sarcina a căzut şi acum pe umerii CJC, care a adoptat o hotărâre prin care alocă 4 milioane de lei în vederea finanţării serviciilor de salvamar. „Conform legii, serviciile de salvamar sunt finanţate de la bugetul de stat. Nici în 2012, la aprobarea Legii bugetului, care a avut loc la începutul anului, de la stat nu s-a alocat nicio sumă către autorităţile locale pentru finanţarea serviciilor de salvamar şi prim-ajutor. În aceste condiţii, în mai, când a început oficial sezonul estival, CJC a aprobat o hotărâre prin care a alocat suma necesară pentru ca serviciul de salvamar şi de prim-ajutor să funcţioneze şi să se prevină astfel pierderile de vieţi omeneşti sau alte evenimente neplăcute pe litoral. În acest moment, banii pentru salvamari nu sunt decât de la CJC, fără vreo alocare de la bugetul de stat”, a declarat directorul Direcţiei Afaceri Europene din cadrul CJC, Sevil Shaidehh. Aceasta a mai afirmat că nu există niciun pericol în ceea ce priveşte plecarea salvamarilor de pe plaje, finanţarea pentru acest serviciu, cât şi pentru cel de prim-ajutor fiind asigurate în totalitate de CJC. „Probabil, la prima rectificare bugetară, vom recupera aceşti bani pe care îi vom putea direcţiona către celelalte proiecte pe care le avem în derulare”, a precizat Sevil Shaidehh. Ministerul Turismului are datorii către CJC după ce, în 2011, nu a mai returnat banii cheltuiţi de autoritatea judeţeană cu salvamarii şi serviciul de prim-ajutor.