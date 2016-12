Salvamarii, plătiţi din fondul de rezervă al Guvernului

SITUAŢIE INCERTĂ Înainte ca turiştii să ia cu asalt staţiunile de pe litoral, apele au fost agitate de informarea trimisă de ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, care le-a spus celor de la Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) că plata salvamarilor în acest sezon trebuie asigurată din bugetele autorităţilor locale. Cu alte cuvinte, ministrul Voinea a spus că Guvernul nu le dă niciun ban celor care au meseria de a salva vieţi. Şocate de veste, autorităţile publice locale de pe litoral au precizat că nu au fonduri suficiente pentru a plăti salariile salvamarilor şi personalului din punctele de prim ajutor. „În aceste condiţii, există pericolul de a nu se putea asigura serviciul de salvamar. Suntem în aer. Nu ştiu ce vom face. Cei de la Guvern ne dădeau banii în fiecare an şi noi îi viram către primării”, a spus vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir. El a fost completat de primarul Mangaliei, Cristian Radu, care a afirmat că de plata acestor salvamari ar trebui să se ocupe cei care gestionează situaţia plajelor, nu administraţiile locale. „Să ne dea nouă plajele şi o să putem efectua plăţile”, a opinat Radu.

LĂMURIRE După ce Voinea a aruncat „bomba” pe litoral, primarul Constanţei, Radu Mazăre, a venit, ieri, cu o declaraţie prin care linişteşte în mare măsură lucrurile. El a spus că, şi în acest an, salariile salvamarilor vor fi plătite de la rezerva de stat a Guvernului. „Ştiu de adresa de la Ministerul Finanţelor. Am discutat ieri cu senatorul Nicolae Moga, care a vorbit, la rândul său, cu secretarul general al Guvernului, Ion Moraru. Aproape sigur se va plăti serviciul de salvamar din fondul de rezervă al Guvernului”, a punctat Mazăre. El a adăugat că o discuţie pe această temă a avut-o cu ministrul Voinea în urmă cu patru luni. „Mi-a spus încă de atunci că şi anul acesta plata salvamarilor se va face din fondul de rezervă al Guvernului, la fel cum s-a întâmplat şi anul trecut. Este nefiresc să facem noi, ca Primărie, acest lucru. Nici legal nu cred că este, atât timp cât nu administrăm plajele. Este domeniul public al statului, administrat de Apele Române, şi nu pot să plătesc eu, ca autoritate, ceva ce nu gospodăresc”, a adăugat primarul Constanţei.

LA DATORIE Vestea că s-a găsit o soluţie pentru plata salvamarilor a fost primită cu bucurie de coordonatorul Serviciului de Salvamar Mamaia, Gabriel Culea. „Noi suntem an de an la datorie, indiferent de probleme. Şi anul acesta va fi la fel. Când vor veni banii? Asta este altă poveste. Totul este ca, până la urmă, problema să se rezolve”, a spus Culea. El a adăugat că problema finanţării serviciului de salvamar trenează de şase-şapte ani. „În fiecare an ne confruntăm cu aceeaşi situaţie. Nu se găsesc bani pentru salariile salvamarilor. Abia după ce se creează scandal, se găsesc totuşi bani”, a punctat Gabi Culea. Reprezentantul salvamarilor atrage atenţia că lipsa unui serviciu de salvamar profesionist şi bine plătit poate duce la declasificarea plajelor de pe litoral, lucru care ar fi o lovitură pentru turism. “Mulţi dintre salvamari sunt elevi, studenţi sau sportivi de performanţă. Salariile oricum sunt mici şi să ştii că nici pe alea nu le dau”, a spus Culea. Serviciul de salvamar este asigurat, între 1 mai şi 15 septembrie, de peste 400 de oameni, dintre care mai mult de un sfert sunt în Mamaia.