Salvat de la moarte pe ultima sută de metri

Pentru Sorin Alexiu, de 47 de ani, din Constanţa, fochist mecanic la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU), viaţa a atârnat de un fir de aţă, la propriu. Bărbatul a povestit îngrozit cum a aflat că mai are de trăit doar câteva ore. Nu i-a venit să creadă până în ultimul moment, mai ales că putea să se deplaseze de propriile picioare. „Păream un om normal, nu aveam mai nimic. Niciodată nu am fost grav bolnav, doar mici răceli, nimic special. Zilele trecute însă, am simţit dintr-o dată un nod în gât şi ca o gheară în spate. M-am dus la doctor şi am aflat că viaţa mea era la final. Am încremenit atunci când am aflat crudul diagnostic de la medic”, îşi aduce aminte Alexiu. Nu ştia ce să facă, nu ştia cum să reacţioneze. Şi-a continuat activitatea de zi cu zi, vrând să ignore ce urma să i se întâmple. Nu a reuşit însă. I-a comunicat şefului său ce i s-a întâmplat, acesta recomandându-i să-şi refacă examenele medicale. „Nu mă gândeam că pot să ajung aşa uşor la profesorul dr. Pătruţ, care este şef de clinică, dar în acea zi am ajuns, la îndrumarea şefului meu. A fost norocul meu, şansa mea. Într-adevăr, şi de acolo am aflat că starea mea de sănătate este la pământ, şi că nu mai am mult de trăit”, mai spune bărbatul. Singura speranţă a sa era intervenţia chirurgicală, şi una deloc uşoară.

CÂTEVA SECUNDE. Cadrele medicale i-au explicat pacientului toate riscurile pe care le presupune intervenţia chirurgicală, după care urma să semneze pe propria răspundere că este de acord cu operaţia. „Nu ştiu ce s-a întâmplat dar nu am vrut să semnez iniţial, deşi ştiam că viaţa mea se poate termina în orice moment. În nici câteva secunde m-am răzgândit şi am semnat. Cred că, în acele secunde, m-am gândit la băiatul meu”, îşi aduce aminte Sorin Alexiu, neputând să-şi mai controleze lacrimile. A urmat intervenţia chirurgicală. Şeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, prof. univ. dr. Mircea Pătruţ, a declarat că diagnosticul stabilit pacientului Alexiu este unul extrem de grav în chirurgia cardiovasculară. Timp de şase ore, medicii s-au luptat să-i salveze viaţa bărbatului. „I-am înlocuit valva aortică, i-am reimplantat acolo unde era cazul, întreaga operaţie fiind efectuată în stare de hipotermie profundă, la 16 grade, cu oprire circulatorie pentru a nu fi afectat creierul”, a explicat şeful Clinicii, care s-a arătat mulţumit de evoluţia pacientului. La exact o săptămână de la operaţie, Alexiu merge singur şi se simte mai bine ca niciodată. Nici acum nu-i vine să creadă că a fost la un pas de moarte şi că dacă în acele secunde nu s-ar fi răzgândit, poate acum nu mai era. Disecţia de aortă presupune formarea unei leziuni la nivelul tunicii interne şi pătrunderea sângelui sub presiune într-un spaţiu delimitat de tunica internă şi cea medie a aortei. Acest spaţiu se numeşte „lumen fals”. Boala este relativ rară, incidenţa fiind de cca 2.000 cazuri pe an, de exemplu, în SUA. Boala este mai frecventă la bărbaţi decât la femei, raportul fiind de 2/1 – 3/1 şi mai frecventă la decadele 6-7, nefiind însă exclusă la vârsta tânără, la care se pare că ar fi legată de un factor predispozant cum ar fi o boală congenitală sau un defect de ţesut conjunctiv (sindrom Marfan). “Şansele de salvare a bolnavilor sunt de 40 – 50% în mai toate clinicile de Chirurgie Cardiovasculară”, a mai spus prof. univ. dr. Pătruţ.