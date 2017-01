Salvat în ultimul moment

Un bărbat în vârstă de 44 de ani din Constanţa a încercat, ieri seară, să îşi pună capăt zilelor. Vasile Iordache a încercat să se spânzure cu o funie, într-o magazie din curtea casei, situată pe strada Livezilor, din cartierul constănţean Viile Noi. La adresa respectivă a ajuns un echipaj al ambulanţei, care i-a acordat primul ajutor, după care l-a transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Şoţia bărbatului spune că acesta consumase câteva pahare cu vin înainte, probabil pentru a-şi face curaj. „Eu l-am găsit în magazie, în genunchi. I-am dezlegat funia de la gât. Am ajuns exact la timp. I se umflaseră gâtul şi venele, avea ochii roşii când l-am găsit. Nu trebuia să facă asta. Mâine trebuia să mergem să vindem maşina, pentru a mai face rost de nişte bani“, a declarat soţia victimei, Lenuţa Iordache, de 40 de ani. Conform medicilor, Vasile Iordache se află în afară oricărui pericol, însă a rămas internat pentru mai multe investigaţii. Bărbatul a declarat că din cauza problemelor financiare şi a faptului că nu mai are loc de muncă a apelat la acest gest. Iordache spune că a lucrat ca pompier, timp de 12 ani, după care a lucrat ca electrician. „Nu ştiu ce să mai fac. Nu muncesc de patru luni. Am de crescut doi copii şi nu am ce face. După 26 de ani de muncă..am ajuns să-mi iau viaţa pentru că nu mă mai pot descurca“, a declarat Vasile Iordache.