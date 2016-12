Salvaţi Copiii vrea reducerea deficitului de cadre medicale

Salvaţi Copiii România îi îndeamnă pe toţi susţinătorii campaniei prin care se doreşte acoperirea deficitul mondial de cadre medicale să schimbe poza de profil pe Facebook sau Twitter cu imaginea unui \"supererou\" medical şi să trimită mesaje către prieteni pentru a face acelaşi lucru, se arată într-un comunicat de presă al organizaţiei. De asemenea, Salvaţi Copiii susţine că guvernele trebuie să-şi afirme, cu ocazia Adunării Generale a Naţiunilor Unite din 20 septembrie, angajamentul de a creşte numărul cadrelor medicale pentru a salva vieţi.

Pentru a marca numărătoarea inversă a celor 3,5 milioane de secunde ce se vor scurge până pe 20 septembrie, a fost lansat online un avatar amuzant prin intermediul căruia oamenii din lumea întreagă îşi demonstrează solidaritatea cu această campanie. \"Planeta are nevoie de 3,5 milioane de cadre medicale, iar campania are nevoie de tine. Poţi deveni şi tu un supererou pe healthworkerscount.org, implică-i pe prieteni, şi astfel vei sprijini efortul nostru în promovarea măririi numărului de cadre medicale. Îngrijirea sarcinii, consultul medical periodic, toate acestea asigură, de fapt, supravieţuirea copiilor care vin pe lume\", a declarat preşedintele executiv Salvaţi Copiii România, Gabriela Alexandrescu. Pe de parte, în comunicat se precizează că reducerea mortalităţii în rândul copiilor sub 5 ani din 16 comunităţi defavorizate din judeţele Braşov, Caraş-Severin, Dâmboviţa şi Vrancea reprezintă scopul programului \"Fiecare copil contează\" derulat de Salvaţi Copiii România cu sprijinul Ministerului Sănătăţii. Prin proiectul \"Fiecare copil contează\" sunt derulate acţiuni menite să combată cauzele prevenibile ale deceselor, printr-o componentă majoră de informare şi educare, atât în rândul viitoarelor mame, cât şi la nivelul fiecărei comunităţi, şi printr-o componentă de intervenţie, care presupune asigurarea unei alimentaţii sănătoase (suplimente nutriţionale) femeilor gravide şi copiilor cu vârsta de până la 5 ani. Până în prezent, au beneficiat de îngrijire suplimentară şi de sprijinul material oferit de Salvaţi Copiii 140 gravide (25 minore), 213 mame tinere (39 minore) şi 532 copii.