Salvaţi de Chico

După ce au “ratat” victoria la “masa verde” în partida cu Poli Iaşi, elevii lui Ion Marin s-au revanşat pe teren propriu, învingînd, cu 2-1, pe Gloria Bistriţa, sîmbătă, în etapa a şasea a Ligii I. Debutul partidei nu le-a fost favorabil gazdelor, oaspeţii deschizînd scorul la prima fază mai importantă. În min. 8, Diogo a centrat în careu, de unde Hora a trimis în poarta apărată de Curcă, profitînd de lipsa de reacţie a defensivei constănţene. Treziţi din somn, “rechinii” au început asaltul la buturile lui Tătăruşanu şi egalarea a venit destul de rapid. Rusmir a luat o acţiune pe cont propriu şi, după ce a “forfecat” apărarea ardelenilor, după un un-doi cu Chico, a trimis plasat pe lîngă portarul bistriţean. După gol, constănţenii au rămas în atac, dar nu l-au deranjat pe Tătăruşanu decît cu şuturi anemice de la distanţă. În ultimul minut al primei reprize, Gerlem şi-a trecut în cont o ocazie uriaşă, trimiţînd peste transversală, din doi metri. Repriza secundă a aparţinut în totalitate gazdelor, care au ratat cu nonşalanţă, campionii fiind Gerlem şi Gosic, care l-au ţintit de fiecare dată pe Tătăruşanu. Izbăvirea a venit în ultimul minut, cînd Chico a pivotat la marginea careului şi a şutat fără speranţe pentru portarul bistriţean, aducînd trei puncte în contul Farului.

Au evoluat - Farul (antrenor Ion Marin): Curcă - Băcilă, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Teekloh - Fatai (59 Gosic), Rusmir (90 Pătraşcu), Voiculeţ (90 Cruceru 90), Gerlem - Chico; Gloria (antrenor Ioan Ovidiu Sabău): Tătăruşanu - Vagner, Frăsinescu, Mureşan, Panc - Diogo (68 Velcovici), Achim (61 Santos), R. Mărginean, C. Petre - Borbely, Hora (73 Coroian). Marcatori: Rusmir 25, Chico 90 / Hora 8. Cartonaşe galbene: Teekloh / Achim, Frăsinescu, Panc, Mureşan. Au arbitrat: Alexandru Deaconu (Bucureşti) - Radu Ghinguleac (Bucureşti) şi Ionuţ Babadac (Alexandria). Spectatori: 500.

“Săpăligă”, mulţumit şi de scor, dar şi de joc

Chiar dacă echipa sa a cîştigat cu un gol marcat în ultimul minut, antrenorul Ion Marin s-a declarat mulţumit de jocul prestat de elevii săi. “A fost un joc greu, cu o echipă bine organizată, care a fragmentat adesea jocul. Am obţinut o victorie meritată, muncită şi dorită. Dacă reuşeam să înscriem din ocaziile avute nu mai aveam emoţii pînă în final. Sînt mulţumit şi de scor, şi de jocul echipei”, a spus “Săpăligă”. Tehnicianul Farului a vorbit apoi despre meciurile din etapele viitoare ale echipei sale: “Urmează pentru noi o serie de jocuri foarte grele şi foarte importante şi vom căuta să obţinem cît mai mult din fiecare. Nu mai există echipe mari şi echipe mici, ci echipe foarte bine organizate, muncitoare. Fiecare are şansa ei, noi trebuie să fim realişti şi să căutăm să obţinem cît mai mult”. De partea cealaltă, Ioan Ovidiu Sabău a declarat că nu i-a plăcut modul în care au evoluat elevii săi şi a adăugat că mulţi jucători nu s-au ridicat la pretenţiile sale. “Ar fi fost foarte bine să luăm un punct, dar nu a fost suficient doar să vrem. Nu am avut ambiţie, golurile le-am primit cu uşurinţă. Nu toţi jucătorii sînt făcuţi pentru performanţă, iar la mine cine nu se antrenează nu rămîne”, a explicat Sabău.

Înaintea începerii meciului s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mihai Ivanovici, un vechi suporter al Farului, care a decedat la vîrsta de 58 de ani din cauza unui cancer. El a fost înmormîntat sîmbătă, iar cortegiul funerar s-a oprit şi la tribuna B a Stadionului “Farul” pentru cîteva minute.