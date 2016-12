Salvaţi din frig

Deşi autorităţile locale au pus la dispoziţia constănţenilor care locuiesc în condiţii precare adăposturi pentru a-i feri de temperaturile scăzute din această perioadă, încă mai sunt persoane care înfruntă frigul din necunoaştere sau din încăpăţânare. Ieri, mai multe echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa au ajutat la evacuarea a aproape 40 de persoane din cartierul Palas. „Am primit un apel la 112 prin care ni se aducea la cunoştinţă faptul că mai multe persoane de pe strada Munţii Tatra, din cartierul constănţean Palas, zona cunoscută sub denumirea de „La corturi”, stau în frig. Până în prezent au fost evacuate aproape 40 de persoane care au fost duse la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa”, au declarat reprezentanţi ai echipajului de poliţie sosit la faţa locului. Situaţia era cu atât mai disperată cu cât în zona „La corturi” (o aglomerare de barăci improvizate) locuiau şi foarte mulţi copii, o parte dintre ei având sub un an. „I-au scos de aici pe toţi care mai aveau un pic şi îngheţau. Am mai rămas aproape cinci familii, care mai avem lemne de foc să ne încălzim. Dacă mâine (astăzi – n.r.) este la fel de frig şi nu mai rezistăm, vom chema şi noi Salvarea să vină să ne ia”, a spus una dintre localnice, Maricica Obreja.