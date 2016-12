Salvaţi lupul moralist!

În ultima vreme, lupul moralist a năpîrlit. Pare mai obosit şi mai cătrănit ca niciodată. Se încurcă în blană, care îi atîrnă pe jos, şi comite nenumărate gafe. Se întîmplă să-i fie blana cînd prea mică, sub posibilităţi, cînd prea mare! Ce se întîmplă oare? Lupul moralist nu e în apele lui. Vorbeşte pe altă voce. Practic, mai mult pe nas şi cît un cor de popi. Dă cu oiştea-n gard de cînd i-au plecat boii de acasă. E complexat sau timorat. Nici rîsul nu mai este al lui! Am înţeles că rîsul său, ăla zgomotos cu care ne punea la punct, s-a întors la grădina zoologică. Acolo este locul lui… Lupul moralist arată ca vai de el! Nu mai este la fel de guraliv ca la începutul carierei sale politice. Cum ne mai aburea şi ne trecea prin meliţa lui! Nu scăpa nimeni necompostat. Lupului moralist i-a pierit verva oratorică de altădată. Acum, mai nou, bate apa în piuă. E lipsit de consistenţă. Nu are mesaj. A rămas fără exemple. Chiar şi fără exemplul său personal şi revoluţionar… Am trăit o perioadă în care lupul moralist se lăuda singur. Zicea mereu că el face şi el drege. După care se dădea pe derdeluş pe noi culmi de progres şi civilizaţie. Aiurea în tramvai. Mai nou, îl ia cu somn şi la cuvîntările lui! Să-l vedeţi cum se aplaudă singur în silă! Cînd îl cuprinde un elan autocritic mobilizator, se şi huiduie! Uneori, încorsetat în noua lui blană, aţipeşte în timpul cuvîntărilor sale, ceea ce reprezintă un record şi o curiozitate. Lupul moralist nu mai este ceea ce a fost cîndva. Practic şi concret, nu mai impresionează pe nimeni… Indiferent de anotimpul politic, îi cade părul şi lasă urme pe covor. Esteticienii şi consilierii din anturajul său sînt de părere că a venit vremea să-şi schimbe blana. Aiurea. Dumnealor fac pe naivii sau poate sînt abia cooptaţi în branşă. Lupul moralist îşi schimbă frecvent blana. E drept, nu şi năravul, dar asta contează prea puţin acum… În definitiv, ne-am învăţat cu tot acest balamuc. Ia blana, schimbă blana! Am ajuns să-i ştim garderoba pe de rost. Practic, nu mai este nimic spectaculos în toată povestea asta! O vreme, s-a încăpăţînat să poarte doar blană autohtonă prelucrată în atelierele proprii. Pînă i-au atras atenţia cei de la Uniunea Europeană pe motiv că blana lui nu este ecologică. Mai pe româneşte spus, se simte izul acru de minciună. Din acest motiv, lupul moralist, cu şuviţa lui virilă, este uşor de detectat. Indiferent de blana pe care o schimbă, totul pute straşnic a demagogie. Ştiţi cum fac tinichelele legate de coada lui? Bla-bla-bla-bla. Lupul despre care vă vorbesc şi-a pierdut credibilitatea de moralist. A fost trecut în grupa celor care vorbesc în dodii. Cît priveşte promisiunile sale electorale, nu are nici măcar haz. În urmă cu cîţiva ani, lupul moralist era bun de caterincă. Făceam foamea şi atunci, dar, fie vorba între noi, măcar ne amuzam de şotiile lui de partid. Acum, după ce a schimbat blană după blană, după ce şi-a tăiat şi şuviţa istorică, nu mai are niciun haz. Lupul moralist este plouat. A intrat în apă, ca să nu mă exprim altfel, pînă la genunchi. Şi continuă să se afunde pînă la gît. Salvaţi lupul moralist!